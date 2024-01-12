Как готовят пиццу в разных странах мира: появился список самых странных рецептов (фото)

"Победителей" назвали после масштабного опроса ассоциации Coldiretti, в котором приняли участие тысячи фермеров.

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Итальянская ассоциация Coldiretti опубликовала список самых странных рецептов пиццы из разных стран мира. Как выяснилось, далеко не везде это культовое блюдо умеют готовить вкусно, а от некоторых кулинарных шедевров "запястье каждого итальянца дрожит от ужаса", пишет издание Bild.

В частности, в черный список попали рецепты пиццы с вяленой треской и круто сваренными яйцами (Португалия), вариация с индейкой и медом (Швеция), кебабом (Нидерланды), бананами (Южная Африка), а также с кетчупом вместо томатного соуса (Англия).

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Кроме того, представители Coldiretti называют "классикой из фильмов ужасов" популярную в Америке гавайскую пиццу, которая готовится с ананасами.

Гавайская пицца Фото: Coldiretti

Сообщается, что самые отвратительные рецепты пиццы были установлены путем масштабного опроса, в котором приняли участие "тысячи фермеров и простых граждан".

По мнению респондентов, вне конкуренции ужасные пиццы со змеиным мясом, они очень популярны в Китае, Вьетнаме и Таиланде.

Пицца со змеей Фото: Coldiretti

Не нашел поддержки и экзотический австралийский рецепт. Тамошние гурманы кладут на тесто мясо кенгуру, крокодила или страуса.

Пицца с кенгуру Фото: Coldiretti

Сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti не сообщает, сколько именно итальянцев проголосовало за эти рецепты. Но если довериться результатам, то 52% опрошенных были разочарованы приготовленным тестом, а 48% — не понравился вкус начинки.

Пицца с вяленой треской и мясом страуса (слева) и пицца с кебабом (справа) Фото: Coldiretti Пицца с вяленой треской и мясом страуса (слева) и пицца с кебабом (справа) Фото: Coldiretti

Кроме того, мы рассказывали, как британская семья полетела в Италию, чтобы поесть пиццу. Роксана Бальчюнас из Великобритании регулярно совершает однодневные поездки за границу. Женщина считает, что для знакомства с большинством городов достаточно одного дня. Ранее она уже совершала однодневные поездки в Амстердам и Бельгию, а на очереди — Копенгаген и Ирландия.

Также Фокус писал о курьере, который ел пиццу клиентов и пытался это скрыть. Соответствующий ролик стал вирусным и быстро набрал более 6 миллионов просмотров.