"Заложил дом, взял кредит и залез в долги": скандал с почтой сломал мужчине жизнь

Эта история сильно повлияла на судьбу Кита Макалдови, ведь кроме проблем с психическим здоровьем, распался его брак.

Related video

50-летнего шотландского почтальона Кита Макалдови довели до грани самоубийства из-за недостатка средств в почтовом отделении в Гриноке, где он когда-то работал. С тех пор прошло 14 лет, но мужчина до сих пор страдает от воспоминаний и ждет правосудия. Об этой истории написало издание Daily Record.

Как потом выяснилось, ошибка произошла из-за дублирования транзакций в системе "Горизонт". Первый сбой на сумму 5 тысяч фунтов стерлингов (241 тыс. грн) произошел в 2009 году, а второй — в 2011-м. Тогда аудит выявил недостачу аж 10 тысяч фунтов стерлингов (483 тыс. грн).

Важно

Мышь каждую ночь тайно "убирает" в сарае почтальона: это сняла скрытая камера (видео)

Чтобы расплатиться за ошибку и сбалансировать бухгалтерию, отец двоих детей занял 10 тысяч фунтов стерлингов у своей тещи, взял кредит на 5 тысяч, а также перезаложил дом.

Несмотря на все старания уладить конфликт, шотландцу пришлось уволиться с работы. Ведь над ним нависла угроза уголовного преследования за махинации с отчетностью. Потеряв любимое дело, мужчина начал убирать улицы — тем сейчас и зарабатывает себе на жизнь.

Старые раны дали о себе знать на этой неделе, когда мистер Макалдови увидел телевизионную драму о его скандальной истории — "Мистер Бейтс против почты".

Британцев возмутил досадный случай, и буквально несколько дней об этом не говорил разве что ленивый.

"Трудно было вспоминать, потому что я видел себя в кадре. Видимо, что-то таки я сделал не так, хотя не брал тех денег, правда. В какой-то момент даже хотел покончить с собой, но подумал о судьбе сыновей", — говорит мужчина.

Мистеру Макалду пришлось уволиться с работы Фото: KEITH MACALDOWIE

Кит вместе с бывшим почтмейстером Аланом Бейтсом и еще 555 обманутыми людьми подали коллективный иск в Высокий суд в 2019/20 году, но ему досталось всего 10 тысяч фунтов стерлингов из компенсации, взысканной согласно групповому судебному решению (GLO).

Тот опыт сильно повлиял на судьбу шотландца. Кроме проблем с психическим здоровьем, распался его брак. Бывшая жена трагически умерла в прошлом году, и теперь он остался единственной опорой для обоих своих сыновей, им сейчас 21 и 17 лет.

"Каждое утро просыпаюсь и злюсь, что до сих пор жив, но я должен, иначе, что будет с моими мальчиками", — признается обездоленный шотландец.

Мистер Макалдови рад, что телевизионная драма оказала такое влияние на британское общество. Но ему обидно, что для установления истины понадобилось столько времени.

"Мне уже ничто не поможет. Слишком поздно", — вздыхает Кит.

Кот Макалди стал жертвой досадной ошибки Фото: KEITH MACALDOWIE

Напомним, ранее Фокус писал, что в результате ошибки продавца в магазине 60-летний Майкл Сопейстал выиграл в Мичиганской лотерее приз в размере 25 тысяч долларов в год на всю жизнь.

Кроме того, неловкая ошибка кондитерской заставила плакать беременную женщину перед тортом. Алиса и Кристиан из США решили купить десерт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану.