Убийственная красота. 22-летняя пилотесса истребителя претендует на титул "Мисс Америка" (фото)

Девушка стремится сломать все стереотипы и показать, что женщины могут быть кем угодно: сильными в армии, красивыми в вечернем платье и уязвимыми, когда дело доходит до семьи.

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Мэдисон Марш из американского Арканзаса стала первой офицеркой военно-воздушных сил, претендующей на титул "Мисс Америка". Она вошла в число 50 королев красоты, которые будут соревноваться за основную награду во Флориде 13 и 14 января. Об этом девушка призналась в своем Instagram.

В мае 2023 года Мэдисон была коронована как "Мисс Колорадо". Незадолго до этого она окончила Академию военно-воздушных сил США (USAFA).

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В случае победы девушка хочет помочь больным раком.

"Дело не в том, чтобы устроить на сцене шоу, я хочу привлечь внимание к добру", — заявила Марш, которая до этого уже участвовала в нескольких небольших конкурсах красоты.

Не так давно пилотесса пережила горький удар судьбы: в 2018 году от рака поджелудочной железы умерла ее мать Уитни. После этого Марш основала организацию для поддержки больных онкологией, она устраивает благотворительные акции и собирает пожертвования на их лечение.

"Все, что я делаю, — для моей мамы. Каждый день хочу быть похожей на нее — полной любви и готовности помочь", — говорит девушка и добавляет, что стремится сломать все стереотипы и показать, что женщины могут быть кем угодно: сильными в армии, красивыми в вечернем платье и уязвимыми, когда дело доходит до семьи.

Пилотесса истребителя Мэдисон Марш Фото: Instagram//Madiisabellaa

В отличие от других кандидаток, Мэдисон не нужно специально заниматься какими-то видами спорта, поскольку она и без того должна всегда быть в форме как пилотесса истребителя — эта работа тяжелая и требует от нее отличной физической подготовки.

Самолетами девушка увлеклась еще в детстве. В 13 лет родители отправили ее в тематический лагерь, где она узнала много интересной информации о космонавтах и пилотах-истребителях. В 15 лет она начала брать уроки пилотирования, а через два года получила лицензию.

В случае победы девушка хочет помочь больным раком Фото: Instagram//Madiisabellaa В случае победы девушка хочет помочь больным раком Фото: Instagram//Madiisabellaa

В будущем Мэдисон Марш планирует стать пилотессой истребителя Top Gun.

Напомним, ранее Фокус писал, что украинские красавицы часто добивались успеха на конкурсах красоты "Большой четверки", но пока что ни одна из них не завоевала корону победительницы. Мы вспоминали, какие места занимали красавицы из Украины на ведущих мировых конкурсах красоты.

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