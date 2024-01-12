Никто не знает, что это было: спортсменка заметила таинственную деталь на фото с марафона

Участница марафона на Гавайях твердо убеждена, что это "живое" доказательство существования паранормальных явлений.

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Бегунья Кей Борлейс из США нашла жуткую деталь на архивном фото. Женщина заметила в кадре силуэт таинственной женщины, прятавшейся в кустах. Об этом курьезном случае пишет издание New York Post.

История имела место в 2019 году. Спортсменка тогда участвовала в 100-мильном забеге на Гавайях. Он считается особенно сложным и изнурительным, поскольку пролегает через многочисленные препятствия: покрытые грязью корни на тропе, водные переправы, обрывы и крутые скалистые склоны.

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Во время марафона на предпоследнем круге Борлейс травмировала ногу и была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях — это произошло впервые за всю ее ультрамарафонскую карьеру.

Вернувшись домой, спортсменка начала перебирать фотографии, сделанные во время соревнований. Среди снимков был один, на котором американка заметила темную фигуру в плаще, проходившую мимо тенистой тропинки в джунглях. Но женщина точно помнит, что на этом отрезке дороги никого не встречала.

"Там никого не могло быть, ведь все участники забега должны двигаться по часовой стрелке. Мы до сих пор не знаем, что это было", — рассказывает арт-директор и дизайнер Кей, которая увлекается этим видом спорта с 14 лет.

Кей Борлейс из США уверена, что встретила "призрака" Фото: YouTube

Борлейс попыталась разобраться, в чем дело. Она узнала, что существует местная легенда о блуждающих призраках умерших гавайских воинов Nightmarchers. Они вроде бы шастают в той местности по ночам.

В свою очередь, жители гавайских островов обвинили спортсменку в манипуляциях и лжи. Некоторые из них заподозрили подделку фотографий, а другие твердо убеждены, что это просто "наркоманка, которая потерялась в лесу".

Сама Кей стоит на своем. У нее есть "живые фотографии" и это, по ее убеждению, является доказательством существования паранормальных явлений.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании мама снимала на видео, как ее сын учится кататься на велосипеде. Позже она заметила жуткий "призрак старой женщины", который наблюдал из особняка за 5-летним мальчиком.

Кроме того, в английском графстве Стаффордшир было зафиксировано несколько случаев появления жуткой фигуры, о которой впервые заговорили в 1980-х годах.