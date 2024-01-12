Так больше нельзя: 27 тысяч шедевров немедленно переименовывают (фото)

Сотрудники музея Прадо заявили, что новация не затронет произведения искусства, считающиеся "историческими". Например, гравюру Франсиско Гои.

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Мадридский музей Прадо переименовывает картины с упоминаниями о "карликах", чтобы соответствовать требованиям новой ст. 49 испанской Конституции. Сейчас главная художественная галерея страны работает над тем, чтобы изъять противоречивый термин из названий и описаний многих шедевров мирового искусства. Об этом пишет газета El País.

Название "инвалид", которое считается оскорбительным, будет заменено на другой термин "человек с ограниченными возможностями". Кроме того, музей уберет и упоминание о "деформированности". Новация затронет около 27 тысяч описаний на вебсайте, а также 1800 — уже выставленных работ.

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Одним из первых шедевров, изменивших свое название, стало полотно Веласкеса "Мальчик из Вальекаса". На картине 1638 года изображен Франсиск Лезкано, мужчина из Страны Басков.

"Мальчик из Вальекаса", Веласкес Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Ранее в подписи было указано: "Кроме карликовости, он страдал "кретинизмом с олигофренией". Теперь написано: "Кроме ахондроплазии, он страдал "кретинизмом с олигофренией".

Вместе с тем, сотрудники музея Прадо заявили, что не будут переименовывать картины, которые считаются "историческими". Например, гравюру El maricón de la aunt Gila, имя которой сам Гоя написал от руки.

Гравюра El maricón de la aunt Gila. Такие названия не будут изменены Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Ранее Фокус писал, что ученые из Великобритании разгадали тайну картины "Мадонна с розой", которую в начале XVI в. создал известный итальянский художник Рафаэль — гений эпохи Возрождения.

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. В феврале 2024 года портрет в полный рост планировали продать на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Его ориентировочная цена — 90 миллионов долларов.