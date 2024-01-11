Появились слезы радости: в США сын помог маме выиграть крупную сумму в лотерею
Победительница лотереи отметила, что этот приз стал настоящим "благословением". Женщина планирует вернуться к учебе и получить степень магистра в области детского воспитания.
Женщина, имя которой не называется, из штата Делавэр, США, зашла перекусить с сыном и в итоге купила лотерейный билет, который принесет ей 100 тысяч долларов. Об этом пишет Miami Herald.
Мальчик, обожающий кроссворды, посоветовал маме купить два скретч-билета "$100 000 Кроссворд", увидев их в торговом автомате.Важно
По словам представителей лотереи, пара вернулась к своей машине, и там женщина стерла защитный экран из двух билетов, каждый из которых стоил 10 долларов, прежде чем отправиться домой. Первый билет оказался неудачным, но второй принес американке приз в размере 100 000 долларов.
"Я начала царапать и увидела, что слова совпадают. Я поняла, что мы только что выиграли 100 000 долларов! Я не верила, что это реальность, пока деньги не оказались у меня в руках", — рассказала она сотрудникам лото.
У победительницы, которая никогда не выигрывала больше нескольких сотен долларов, даже появились слезы радости, пока она показывала своему сыну выигрышный билет. Американка отметила, что этот приз стал настоящим "благословением".
Женщина планирует использовать выигранные деньги, чтобы вернуться к учебе и получить степень магистра в области детского воспитания. По словам представителей лотереи, она получила четвертый из восьми главных призов игры.
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