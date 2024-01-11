Апартаменты в небе: огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма (видео)

93-этажная Бруклинская башня начала раскачиваться во время порывов ветра силой 95 км в час. Ролик, который выложили в соцсети, сильно напугал зрителей.

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В США 1066-футовый (почти 325 метров) небоскреб зашатался во время 60-мильного (95 км) шторма. Многие очевидцы события были напуганы подобным зрелищем. Леденящие душу кадры опубликовали в Instagram-аккаунте @whatisnewyork.

93-этажная Бруклинская башня в Нью-Йорке начала раскачиваться во время порывов ветра силой 60 миль (95 км) в час. Ролик, который выложили в соцсети, сильно напугал зрителей. Однако многие другие люди заметили в ролике другую, более жуткую деталь.

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Бруклинская башня в Нью-Йорке возвышается над остальными районами города, ее высота составляет 93 этажа или почти 325 метра. Во вторник (9 января) видеозапись, на которой небоскреб раскачивается, стала вирусной в соцсетях. Здание пыталось выстоять во время сильных порывов ветра, которые Национальная метеорологическая служба назвала "опасным" зимним штормом

"Таймлапс раскачивания Бруклинской башни при порывах ветра в 60 миль в час", — гласила подпись под видео.

Менее чем за сутки пост набрал более 61 000 лайков и более миллиона просмотров. Многие люди писали в комментариях, что почувствовали тошноту после просмотра ролика.

"Причина №1, по которой я никогда не смогу жить в роскошных апартаментах в небе", "Я знаю, что они предназначены для этого, но все равно, так нельзя", — писали пользователи соцсетей.

Многие люди писали в комментариях, что почувствовали тошноту после просмотра ролика Фото: Instagram

В то время как многие люди признали, что после просмотра 37-секундного ролика у них "открылся новый страх", другие заметили еще одну жуткую деталь в видео. Одна дверь в более широкой части башни ярко светилась на фоне мрачного ночного неба, она отрывалась и закрывалась по своему желанию.

"Как вы думаете, сколько призраков вошло и вышло из этой двери", "Для меня это дверь призраков". — писали они.

Издание Daily Star отмечает, что инженеры специально проектируют небоскребы, чтобы они могли противостоять таким природным явлениям, как экстремальная погода и землетрясения. Среди профессионалов отрасли этот термин получил меткое название "раскачивание здания".

"Здание (как и все высокие здания) спроектировано так, чтобы двигаться и вести себя именно так, во время ветреного дня", — сообщил представитель управляющей компании Brooklyn Tower.

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