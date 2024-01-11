Мужчина показал "секретную кнопку", чтобы пройти в метро без билета (фото, видео)

Одного движения руки вполне достаточно, чтобы обмануть систему контроля, стоимость которой оценивается в 700 тысяч долларов.

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Американский блогер показал простой лайфхак, с помощью которого можно проехаться в метро без билета. Благодаря всего одному движению турникеты остаются открытыми около пяти секунд. Этого достаточно, чтобы "заяц" проскочил вслед за пассажиром, оплатившим проезд. Соответствующее видео парень опубликовал на своей странице в TikTok.

На видео пассажир подходит к турникетам на станции метро Sutphin Boulevard-Archer Avenue в Нью-Йорке, затем наклоняется через лопасти и машет рукой перед датчиком.

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Как выяснилось, этого достаточно, чтобы обмануть систему контроля, стоимость которой оценивается в 700 тысяч долларов. Именно сейчас ее тестируют, чтобы бороться с безбилетным проездом.

Работник метрополитена в комментарии журналисты New York Post говорит, что таких хитрецов хватает: "Один человек заплатит, а трое пройдут. Или кто-то проезжает с коляской, а другие — вслед за ним. Когда я такое вижу, то говорю: "Нет, вы должны заплатить". Я их не пропускаю".

К слову, новые турникеты в Нью-Йорке были установлены в конце прошлого года, чтобы противодействовать попыткам безбилетного проезда. По словам местных чиновников, из-за этого бюджет города недополучил 690 миллионов долларов в 2022 году.

Иронично, что старые турникеты с высокими металлическими лопастями было значительно труднее перепрыгнуть или пролезть под ними. К тому же они были более удобными для пассажиров с габаритными вещами или багажом.

Новые турникеты в Нью-Йорке Фото: NY Post

На этой неделе на станции метро Sutphin-Archer полицейские внимательно наблюдали за эффективностью работы новой системы контроля, время от времени останавливая наглых нарушителей закона и даже выписали одному мужчине штраф в размере 100 долларов.

Нью-йоркский метрополитен уже ищет альтернативное решение этой проблемы. Недавно был объявлен тендер на новую систему оплаты проезда, в котором указано, что турникеты нужно спроектировать таким образом, чтобы минимизировать риски неуплаты проезда путем прохода под ними, над ними или любым другим способом.

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