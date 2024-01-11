"Утопал в долгах": миллионер 20 лет притворялся бедным, обманывая сына (видео)

Богатый мужчина оказался очень хорошим актером. Его сын узнал о правду о финансовом состоянии семью только закончив обучение в университете.

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Миллионер из Китая, который жил в "бедности", 20 лет скрывал в тайне от сына свое богатство. Об этом пишет портал World of Buzz.

Мужчина всегда был в расстроенных чувствах из-за долгов и каждый раз подчеркивал, как бедно живет семья. Это помогало ему скрывать свой прибыльный бизнесс.

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Сын миллионера заявил, что его отец всегда говорил о скромной жизни семьи и выражал беспокойство из-за долгов.

Истину о своем семейном статусе молодой человек узнал лишь после окончания университета. После получения диплома он решил найти работу, чтобы помочь семье справиться с предполагаемыми долгами. Однако отец пригласил сына на серьезный разговор и рассказал ему, что у него есть собственная фирма, коттедж и восемь роскошных автомобилей.

Мужчина предложил своему сыну присоединиться к бизнесу. Выпускник согласился, но его зарплата оказалась не такой высокой, сообщается о 6 тысяч юаней (чуть больше 32 тысяч гривен). На работу он добирается на электрическом мотоцикле.

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