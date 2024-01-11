"Кровь закипает": женщина в течение всего полета сводила с ума пассажиров самолета (видео)

Люди в самолете не смогли сомкнуть глаза из-за ярко мигающего света в салоне.

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Пассажирка, летевшая шестичасовым рейсом из Майами в Сиэтл (США), чуть не свела с ума пассажиров самолета тем, что поставила телефон на зарядку с помощью яркого мигающего кабеля. Другие люди на борту были не на шутку встревожены. Один из пассажиров, сидевший в том же ряду, опубликовал видео на популярном форуме Reddit.

Мужчина спросил у других пользователей: "Кто так делает во время перелета?".

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В ролике кабель для зарядки телефона мигает яркими неоновыми зелеными, голубыми и розовыми цветами, отражаясь от подносов пассажиров, сидящих рядом.

"Из 6 часов полета более 4 часов зарядное устройство ярко мигало, в то время как экран мобильного телефона владельца был установлен на максимальный уровень яркости. Другие пассажиры оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что происходит", — подписал пользователь Reddit свой ролик.

Люди в самолете не смогли сомкнуть глаза из-за ярко мигающего света в салоне. Многие из них даже сожалели, что не предложили свою зарядку для телефона женщине. Некоторые пришли к выводу, что никогда не приобретут такой же провод для зарядки. Сама нарушительница спокойствия успела вступить в спор с одним из соседей, но эта беседа ни к чему не привела.

Кабель для зарядки телефона мигал яркими неоновыми зелеными, голубыми и розовыми цветами Фото: Reddit

Пользователи форума согласились с тем, что женщина поступила неосмотрительно, воспользовавшись таким зарядным устройством, особенно если другие пассажиры хотели немного поспать во время ночного полета. Другие отметили, что у некоторых людей могут быть проблемы со здоровьем и им будет плохо от мигающих лампочек.

"У меня кровь закипает от вашего сообщения", — написал один из пользователей.

Другие пользователи форума отметили, что были удивлены тем, что стюардесса ничего не сказала женщине во время полета.

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