Instagram vs реальность: как на самом деле выглядят самые известные места на планете (фото)

Разрекламированные в интернете фотографии и видео далеко не всегда оправдывают ожиданий путешественников.

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Разочарованные путешественники продолжили в TikTok тренд, который ранее был очень популярным в Instagram, и делятся самыми известными локациями на планете, не оправдавшими их ожиданий. Среди них: стеклянный пляж в Форт-Брегг, Большой каньон в Аризоне, Таймс-сквер в Нью-Йорке и Йеллоустонский национальный парк.

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Например, TikTok-блогерше Джен не удалось насладиться выловом лососей на Аляске. Разрекламированные в интернете фотографии для любителей такого досуга привели к тому, что здесь больше негде яблоку упасть.

"Мне нужно найти секретное место", — написала женщина в описании к своему видео с путешествия.

Рыбалка на Аляске Фото: TikTok Рыбалка на Аляске

Другая пользовательница загрузила клип, на котором показывает разницу между Instagram и реальностью Horseshoe Bend. Девушка мечтала увидеть невероятный вид, но этому помешали толпы на краю кратера.

Horseshoe Bend в соцсетях и на самом деле Фото: TikTok Horseshoe Bend в соцсетях и на самом деле

Следующее разочарование — Йеллоустонский национальный парк в американском штате Вайоминг. Согласитесь, извержение гейзера Old Faithful издалека выглядит совсем не так, как вблизи.

Гейзер в Йеллоустонском национальном парке Фото: TikTok Гейзер в Йеллоустонском национальном парке Фото: TikTok

Стеклянный пляж в Форт-Брегг с разноцветной стеклянной галькой и добавленными в графических редакторах фильтрами также выглядит значительно интереснее, чем в реальной жизни.

Стеклянный пляж в Форт-Брегг Фото: TikTok Стеклянный пляж в Форт-Брегг Фото: TikTok

А вот таким увидели знаменитый Большой каньон дуэт путешественников Бриттани и Итан Бенджи. Блогеры пожаловались на огромные очереди, отсутствие стоянок и толпы шумных туристов.

Большой каньон Фото: TikTok Большой каньон Фото: TikTok

Тем временем Анжа ван Вик была шокирована, встретив в Нью-Йорке тысячи нищих и наркозависимых, а также тонны мусора на обочинах, бегающих по метро крыс, тараканов и мышей.

Нью-Йорк: ожидания и реальность Фото: TikTok Нью-Йорк: ожидания и реальность Фото: TikTok

Ранее Фокус писал о британском курорте Борнмут, который в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".

Кроме того, мы рассказывали о 30-летней Лесли МакНейр, которая 9 лет ездила по миру с одним рюкзаком и без смартфона. На сегодня женщина посетила почти 80 стран мира на шести континентах.