Пока "регулировщик движения" танцевал посреди дороги, за его спиной разбилось два авто (видео)

Водитель белого внедорожника пытался повернуть налево, когда на встречу ему "выскочил" темный автомобиль.

Related video

Мужчина, похожий на регулировщика дорожного движения, увлеченно танцевал посреди перекрестка в Нью-Йорке (США) и стал свидетелем столкновения двух автомобилей. Курьезное видео быстро завирусилось в Instagram.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 9 января, на 55-й улице в Бруклине. В кадре неизвестный мужчина танцует на протяжении 10 секунд, пока не происходит ДТП. Водитель белого внедорожника пытался повернуть налево, когда на встречу ему "выскочил" темный автомобиль.

Важно

В США автомобиль оказался на крыше дома после курьезного ДТП (фото)

Мужчина перестал развлекаться сразу после аварии и с раздраженным видом начал разводил руками. Обоим водителям удалось беспрепятственно выбраться из своих разбитых машин. Вскоре на место происшествия прибыл сотрудник полиции.

В комментариях пользователи сети отмечают, что неоново-желтая куртка танцовщика похожа по цвету на униформу регулировщиков пешеходных переходов в Нью-Йорке. Однако офицеры именно этого сектора обычно одеваются в стандартную форму американских полицейских.

"Танец на последнюю зарплату"

"Я что-то не понял, этот человек должен был управлять дорожным движением?"

"Надеюсь, никто всерьез не думает, что танцовщик виноват в аварии"

"LOL. Он, видимо, отвлек их внимание"

"Всегда приятно слышать Newcleus"

"На обоих светофорах был зеленый свет, но водитель белого авто должен был пропускать транспорт, который едет прямо"

Напомним, ранее Фокус писал, как 14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила неконтролируемый автобус со школьниками вблизи заправки. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все возможные риски, она начала действовать решительно.

К тому же мы рассказывали о том, как 12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арбори (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские.