Могут убить все живое: вынесенные течением таинственные шарики посеяли панику (фото)
Течение вымыло опасный груз на побережье северной Испании. Местные власти уже объявили второй уровень чрезвычайной экологической ситуации.
Огромное количество мелких пластиковых гранул на пляжах Испании посеяло панику у местных жителей. Таинственные "шарики" вынесло течением в результате аварии на грузовом судне, произошедшей несколько недель назад. Об этом пишет газета La Voz de Galicia.
Власти Галисии и Астурии объявили второй уровень чрезвычайной экологической ситуации. Это означает, что они имеют право попросить правительство о помощи, чтобы справиться с очисткой пляжей.Важно
Сообщается, что разбросаны белые мини-сферы размером как чечевица. Их используют для изготовления пластиковых деталей.
В начале декабря 2023 года грузовое судно компания Maersk, перевозившее груз в Роттердам, во время сильного шторма потеряло шесть контейнеров. Внутри находилось около 25 т полетов, упакованных в полиэтиленовые мешки, которые затем начали разрываться в море.
Течение вымыло опасный груз на пляжи северной Испании. Местные чиновники надеются вовремя выловить большинство мешков, прежде чем их содержимое попадет в окружающую среду и повлечет за собой гибель флоры и фауны.
В течение нескольких дней 200 работников и волонтеров вручную собирают эти мелкие шарики, используя метлы, грабли, лопаты и сита. Ожидается, что к ним присоединятся еще 300 человек.
В свою очередь, экологи предупреждают об опасности попадания пластика в пищевую цепь животных и растений. Кооперативы уже готовятся к тому, что в течение ближайших месяцев, а то и лет будут находить гранулы в рыболовецких районах.
Об инциденте сообщено испанской и португальской береговой охране, а также Европейскому агентству по морской безопасности (EMSA).
Напомним, ранее группа исследователей из Гарвардского университета, которые обнаружили 50 сферических фрагментов на дне Тихого океана, заявила, что они могут быть обломками космического аппарата внеземной цивилизации. Исследователи доставили найденные предметы в лабораторию Калифорнийского университета в Беркли для проведения тщательного анализа.
Кроме того, Фокус писал, что в 2018 году ученые предложили использовать крошечные стеклянные шарики, чтобы замедлить таяние морского льда в Арктике. В новом исследовании доказано, что эта идея является провальной.