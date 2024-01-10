Мужчина заказал для жены торт в форме сердца: вот что ему подсунул пекарь (видео)

Клиент не требовал возврата денег, просто "улыбнулся, заплатил, поблагодарил и ушел".

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Льюис Келли заказал торт на 24-й день рождения своей жены Андреа Камилы. Планировалось, что это будет гламурный десерт в форме сердечка, но что-то пошло не так. Распаковку мужчина показал на своей странице в TikTok.

"Я чувствую, что испортил день рождения жены", — отметил заплаканный Льюис, не скрывая в кадре своего разочарования от увиденного.

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Ошибка кондитерской заставила плакать беременную женщину перед тортом (видео)

Сначала блогер показал зрителям изысканно оформленный розовый торт в форме сердца, который он нашел как образец для пекаря в сети Pinterest. Затем, на последних секундах клипа, демонстрирует, что получил в итоге. Это неуклюжее изделие с химическим розовым цветом, украшенное беспорядочными лентами, позолотой, металлическими конфетными шариками и несъедобными украшениями в виде бабочек.

"145 долларов на ветер. Единственное, что она попросила в подарок сегодня — это милый тортик, чтобы сфотографироваться с ним. Теперь я ничего не могу поделать", — написал расстроенный мужчина.

Морковный десерт, который заказал Келли, должен был напомнить его жене об одном из ярусов их свадебного торта, ведь 13 января влюбленные будут праздновать свою первую годовщину.

Блогер разочаровался, когда распаковал торт Фото: TikTok

Его видео быстро стало вирусным, собрав более 31 миллиона просмотров в Instagram и еще 3,8 миллиона в TikTok, а также тысячи комментаторов, лайков и репостов.

"Не плачь, она все поймет"

"Боже мой, эта клубничная свеча меня добила"

"Клубничная свеча милая — ей понравится".

"Ты попробовал, и это нормально!"

"Может, ты купишь цветы и прикроешь ими торт?"

Блогер в комментарии Today рассказал, что не требовал от пекаря возврата денег, просто "улыбнулся, заплатил, поблагодарил и ушел".

"Я забрал торт вечером, поэтому не смог сразу рассмотреть его как следует. Но, оглядываясь назад, видимо, стоило все же взглянуть", — говорит Льюис.

К слову, шесть месяцев в году супруги-инфлуенсеры проводят в путешествиях, а остальное время — в Пуэрто-Рико с семьей Камилы. Именно там мужчина и приобрел этот уже "вирусный" торт.

Напомним, что это уже далеко не первая подобная история. Ранее Фокус писал о 36-летнем австралийском кондитерше Скай Бейли, которая удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов.

К тому же мы рассказывали о блогерше Хриси из американского штата Теннесси, которая раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). По ее словам, это был подарок от нее к первому дню рождения внучки.