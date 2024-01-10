Пришел счет на 2400 долларов: туристка случайно заказала в баре не тот коктейль

Британка Линси Беннетт неправильно прочитала меню, где были указаны цифры с пробелом.

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Жительница Белфаста, что в Ирландии, случайно заказала коктейль, который стоил 1890 фунтов стерлингов (около 2400 долларов). Об этом курьезном случае она рассказала в своем TikTok.

Линси Беннетт вместе со своим мужем перед Новым годом поехали отдыхать в Лондон. Там парочка посетила бар при отеле, и сделала простой заказ: коктейль под названием "1890".

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Супруги рассчитывали, что цена напитка составит 18,90 фунтов (то есть 24 доллара). Однако, когда они увидели счет на 2000 фунтов стерлингов (2500 долларов), то не поверили своим глазам.

В вирусном видео британка объяснила, что неправильно прочитала меню, где были указаны цифры с пробелом, но без запятой — один, восемь, девять, ноль. К сожалению, она не обратила внимания на дорогие ингредиенты, входившие в состав коктейля, в частности шампанское Cristal и 30-летний коньяк в сусальном золоте.

И хотя Линси таки пришлось оплатить заказ, она не смогла насладиться его вкусом из-за нелюбви к виски. По ее словам, в результате инцидента администрация заведения приняла решение уволить бармена.

В комментариях подписчики усомнились в правдивости этой истории из-за несостыковок в деталях. Впрочем, Линси настояла на своем, заявив, что это стало для нее настоящим уроком и отныне она всегда будет проверять цену на коктейли перед заказом.

"Иногда рестораны готовят коктейли за такую цену в качестве пиар-хода"

"Ни один алкоголь не стоит столько, это вымогательство"

"Мой муж заказал говядину в 5-звездочном ресторане, он был готов заплатить 500 долларов, но пришлось отдать 5000"

"Зачем покупать виски, если тебе не нравится"

"Наверное, они должны уточнять цену"

"Проблема в меню, дизайне и полиграфии. Если написано непонятно, то вы можете обжаловать это"

"Развод. Немедленно".

Напомним, это уже не первый подобный случай. Туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчину посадили, поскольку он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.