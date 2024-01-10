Что не так: дефект на фото с апельсинами видят только люди с "рентгеновским" зрением

Разница между пиктограммами едва заметна, поэтому зрителям нужно проявить незаурядную внимательность.

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Оптическая иллюзия с сеткой апельсинов от Jagran Josh поможет определить самых внимательных людей с идеальным "рентгеновским" зрением. Вы в их числе, если сможете справиться с этой непростой задачей менее чем за 19 секунд, пишет британское издание Daily Express.

На иллюстрации показано 66 пиктограмм апельсинов, выставленных в ряды 11 на 6. Чтобы проверить себя на внимательность, необходимо найти лишний фрукт с "дефектом". Впрочем, разница между ними едва заметна, поэтому зрителям нужно проявить незаурядную внимательность.

Важно

Время ограничено: только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа

Между прочим, головоломки с подобными оптическими иллюзиями дают глубокое понимание того, как человеческий мозг обрабатывает сложную визуальную информацию. Эксперты уверяют, что регулярное выполнение таких задач развивает интеллект и предотвращает снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Во время решения задач на логику и внимательность в мозге увеличивается концентрация дофамина. Этот нейромедиатор улучшает настроение и производительность, усиливает ощущение счастья, а также положительно влияет на память, мотивацию и концентрацию.

Итак, возвращаемся к нашим апельсинам. Возможно, уже заметили, что у каждого фрукта есть зеленый стебель на верхушке. Разница, на которую вам следует обратить внимание, скрывается в цвете и направлении плодоножки. Непарный апельсин расположен под другим углом и имеет более выраженный, темный цвет.

Если до сих пор не нашли "дефект" на картинке с каверзной оптической иллюзией, то ответ находится ниже.

Головоломка с апельсинами Фото: YouTube

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задания, о которых мы писали. Например, лишь единицы смогут за 15 секунд найти животное, спрятавшееся на картинке с черепахами.

Кроме того, только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа.