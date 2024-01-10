"Ради детей": отец после развода полгода ночует в машине (фото)

Несмотря на все сложности, мужчина старается не отчаиваться.

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40-летний Эндрю Рейнольдс из Бирмингема, что в Великобритании, после развода стал бездомным и уже полгода ночует в своем автомобиле Vauxhall Astra. Отец двоих детей питается самой дешевой едой на вынос и принимает душ только раз в неделю. О его истории написало издание Birmingham Live.

Мистер Рейнольдс, который работает водителем службы доставки, паркуется на ночь "где и когда угодно", чтобы хотя бы несколько часов поспать. Мужчина утверждает, что специфика его работы стала "барьером" для получения жилищной поддержки от местного городского совета.

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Британец категорически отказался от мест для временного проживания, которые ему предложили социальные службы. Он говорит, что не продержится там и 30 секунд.

"Мне предлагают ночевать вместе с наркоманами, наркодилерами и алкоголиками. Это прямая дорога к нервному срыву, а у меня и без того есть проблемы со здоровьем", — объясняет мужчина.

На работе никто не верит, что Эндрю на самом деле бездомный и живет в автомобиле. Коллеги сомневались в этом, потому что в его машине всегда очень чисто и опрятно.

"У меня нет дома, но это же не значит, что я неряха и разбрасываюсь едой и обертками. Раз в неделю ставлю машину на стоянку и убираю, потому что это единственное, что у меня есть в жизни", — рассказывает британец.

Эндрю уже дважды будили представители правоохранительных органов. Полицейские сначала подумали, что он пьян и спит за рулем, но потом проверяли его документы.

Несмотря на все сложности, Рейнольдс старается не отчаиваться.

"Стараюсь улыбаться, когда провожу время с детьми. Я знаю, что им трудно. Да, это не идеально, но у меня есть дети, ради них и живу", — добавляет мужчина.

Эндрю Рейнольдс живет в своей машине Фото: Birmingham Live

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

Также мы писали о блогерше Джейн Диллон Хорнер из Лос-Анджелеса, которая вместе со своей сестрой и мамой живет в крошечном гараже. Девушка показала на видео свое необычное жилье, где есть все необходимое для жизни — электричество, вода и интернет.