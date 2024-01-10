Несчастный брак и долги: выигранные в лотерею миллионы стали проклятием для счастливчика

Мужчина быстро бросил работу и пустился во все тяжкие, тратя деньги на путешествия и роскошные покупки.

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Бывший антиквар Майк Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн) в 1995 году, потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки. Теперь мужчина судится всего за 400 фунтов стерлингов (19,4 тыс. грн). О его истории пишет таблоид The Sun.

Сорвав колоссальный джекпот, счастливчик думал, что будет обеспеченным до конца своих дней. Он быстро бросил работу и пустился во все тяжкие, тратя деньги на путешествия и роскошные покупки, в частности скоростные автомобили и яхты.

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Счастливое место: мужчина выиграл в лотерею $500 тысяч в магазине, где ранее уже побеждал

Антонуччи женился на 22-летней на то время топлес-модели Келли Аркинс. Влюбленный по уши жених купил своей избраннице грудные импланты за 218 тысяч гривен и оплатил помпезную свадебную церемонию на Багамах, которая обошлась в общей сложности в 485 тысяч. Однако их брак просуществовал всего 12 недель.

Потом мультимиллионер инвестировал крупную сумму денег в массажный салон, паб, ночной клуб и концертный зал поп-музыки. Также раскошелился на имение стоимостью 36,4 млн гривен, приобрел квартиру на берегу гавани за 12,1 млн и скоростной катер за 9,7 млн.

Такой роскошный образ жизни исчерпал себя уже через десять лет. Из-за ряда неудачных бизнес-проектов Антонуччи пришлось устроиться на обычную работу.

Майк Антонуччи потерял свое богатство Фото: Apex News & Pictures Майк Антонуччи потерял свое богатство

Последний раз о нем слышали в 2012 году, когда Антонуччи "жил одним днем" и занимался экспортом мебели.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить образ его жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, который выиграл $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка.