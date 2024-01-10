По дороге на похороны тело покойницы внезапно исчезло: потом ее нашли в горах (фото)

Друзья и родственники покойной пожаловались, что гроб так и не привезли в церковь на церемонию прощания.

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Тело покойной Мануэлы Спарджи исчезло перед церемонией прощания в Италии. 37-летний водитель, который должен был привезти гроб на похороны, потерялся в дороге. Об этой странной истории написало местное издание Corriere della Sera.

Сообщается, что мужчина решил ехать к месту назначения через закрытый на зиму перевал Дордона, а не по автостраде, как рекомендуется из соображений безопасности.

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Его катафалк сломался посреди Восточных Альп на высоте около 2000 метров. Растерянный мужчина, у которого не было мобильной связи, в отчаянии прошел почти десять километров по снегу, чтобы позвать кого-то на помощь.

Когда он добрался до хижины местного жителя, то вызвал горную спасательную команду на снегоходах. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное.

Тело самой Мануэлы Спаржи в катафалке также нашли и отгрузили.

"Церковь была забита людьми, но гроб так и не привезли. Это какой-то абсурд, что нам ничего не сообщили", — пожаловались друзья и родственники покойной, которые пришли на церемонию прощания.

По информации итальянской прессы, причиной смерти Мануэлы Спаржи стала нелепая ошибка за рулем во вторник, 2 января. 56-летняя женщина хотела включить заднюю передачу на стоянке, но случайно переключилась на первую. Автомобиль заехал на 30 метров в озеро Комо. В салоне машины, кроме водителя, было еще двое мужчин. Они выжили, но находятся в критическом состоянии.

Автомобиль Мануэлы Спаржи в озере Комо Автомобиль Мануэлы Спаржи в озере Комо Фото: ROPI

Ранее Фокус писал об объявленной мертвой женщине, которая ожила в крематории. 90-летнюю бразильянку Норму Силвейра да Силву срочно отвезли обратно в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она таки умерла. Сейчас правоохранители выясняют, как эта ужасная ошибка вообще могла случиться.

Кроме того, мы рассказывали, как писательница Лорен Канадей ожила после 24 минут клинической смерти. По словам женщины, она не видела всего того, что часто описывают в кино и медиа: вся жизнь не проносилась перед глазами и не было света в конце тоннеля. Смерть, по ее мнению, больше похожа на сон, когда тело и душу охватывает ощущение "чрезвычайного покоя".