Шахматиста лишили титула за то, что он сделал в своей ванной после победы

Организаторы турнира выдвинули предположение, что игрок мог воспользоваться так называемым умным шариком, который позволяет получать подсказки.

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Шахматист Янь Ченлун из Китая в начале года выиграл соревнования по шахматам. После победы мужчина так бурно праздновал, что в конце концов организаторы решили лишить его титула и денежного вознаграждения за аморальное поведение. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что игрок выпил слишком много алкоголя. После чего повредил имущество отеля, нарушал правила общественного порядка и морали. Кроме этого, он опорожнился прямо в ванну.

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Сам шахматист не отрицает обвинений, но оправдывается, что выпил лишь "разумную" дозу пива. Затем у него якобы разболелся желудок, и он не успел добежать до туалета, поэтому "присел" в ванной.

Представители ассоциации Сянци в социальных сетях осудили неподобающее поведение игрока, нанесшее ущерб имиджу турнира. К тому же они выдвинули предположение, что мужчина мог воспользоваться во время соревнований так называемым умным шариком, который позволяет получать подсказки. Возможно, именно он вызвал "боли" в его животе.

Оскорблённый Янь Ченлун, в свою очередь, подал гражданский иск, требуя извинений, восстановления репутации и компенсации в размере 100 тысяч юаней (около 13 тыс. евро).

Расследование этого скандала продолжается.

Китайские шахматы Фото: Weibo

Кстати, в похожей форме мошенничества обвиняют 19-летнего американского гроссмейстера Ганса Ниманна. Признаки обмана обнаружили с помощью специальных алгоритмов онлайн-платформы Chess.com. В середине сентября Ниманн выиграл партию на турнире в Сент-Луисе у чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена, который дважды сдался.

Кроме того, Фокус писал, что более 80 шахматисток со всего мира жалуются на поведение коллег-мужчин и рассказывают о случаях сексуального насилия со стороны тренеров, судей и менеджеров.