"Годзилла, вторая стадия": рыбак вытащил из воды огромного монстра с зубами мурены (фото)

Фотографии необычной рыбы стали вирусными. Пользователи оставили сотни комментариев о том, как мог бы называться пойманный вид с зубами мурены и плоской мордой.

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Австралийский рыбак у побережья в штате Новый Южный Уэльс вытащил из воды трехметровое существо с острыми как бритва зубами. Загадочный монстр заставил задаться вопросом, к какому виду его следует отнести. Джейсон Мойс поделился фотографиями глубоководного зверя и признал, что точно не знает, кто это. Но допускает, что угорь. Об этом сообщается на странице Trapman Australia в Facebook.

Мойс регулярно рассказывает рыболовные истории и публикует фотографии необычных существ, а также более известных.

Морской монстр, пойманный в Австралии

"Посмотрите на этого огромного угря, пойманного в Питуотере, штат Новый Южный Уэльс. Я никогда не видел ничего подобного. Это не щучий угорь (Pike eel) и не серебряный угорь. Зубы похожи на зубы мурены. Но морда плоская", — написал рыбак о своем новом улове.

Об этом видео но также сказал, что у него испуганные глаза, пещеристый рот, а зубы похожи на изогнутые ногти.

По словам рыбака, он занимается коммерческой рыбалкой, но за 50 лет ничего подобного не встречал.

Морской монстр, пойманный в Австралии

Рыбу нашли в устье реки Питтуотер на юго-востоке Австралии. На одной из фотографий улова, которыми он поделился, существо вытянулось вдоль борта лодки. Фотографии необычной рыбы стали вирусными. Пользователи оставили сотни комментариев о том, как мог бы называться пойманный вид.

Мурена (Moray eel) может действительно вырасти на 15 футов (4,5 м): чем глубже, тем тем больше они становятся. Спасибо за подробный пост

Не о чем беспокоиться, это то самое существо, которое кусает вас за ноги, когда гуляете по мелководью у берега

"Похоже на вторую стадию Годзиллы", — написала пользователь Дэвид-Гэри Копп.

Комментарий о гигантской мурене

"Строфидон или тонкая гигантская мурена (Slender Giant Moray). Они встречаются по меньшей мере на юге, вплоть до южной части Квинсленда. Сложно представить, что какая-то заблудшая особь добралась так далеко на юг. Но более теплая температура моря приведет к тому, что это будет происходить чаще", — написал Алекс Лоу.

Существо называли морским угрем, длиннохвостой муреной и зеленой муреной. Но большинство комментаторов, похоже, согласились с мнением Джейсона Мойса о том, что это разновидность угря.

Напомним, что медсестра поцеловала на пляже милое существо, оказавшееся в итоге ядовитой змеей.

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