"Счастливого Рождества": американец подарил жене лотерейный билет, который принес ей $2 млн

Супруги не знали о выигрыше, пока вместе не проверили номера рождественского розыгрыша лотереи. Теперь супружеская пара раздумывает о поездке на Карибы.

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В США жительница Вашингтона, штат Колумбия, выиграла 2 миллиона долларов после того, как ее муж купил ей на Рождество билет Powerball. Об этом сообщает DC Lottery.

Женщина, которую зовут Памела В., получила лотерейный билет вместе с остальными подарками на Рождество. Ее муж купил его в магазине Safeway на Капитолийском холме 2 декабря.

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Мужчина не знал, что билет выигрышный, пока его жена не открыла все подарки и они вместе не посмотрели номера, говорится в сообщении лотереи. Памела была приятно удивлена таким "судьбоносным сюрпризом"

"Это была судьба. У нас дети учатся в колледже, так что это определенно поможет с оплатой обучения", — сказала американка.

Пара планирует сохранить большую часть оставшихся денег, но подумывает о поездке на Карибы, чтобы насладиться семейным отдыхом, говорится в сообщении лотереи.

Выигрыш в 2 миллиона долларов стал самым большим в округе в 2023 году. Счастливые числа, которые принесли паре крупный выигрыш, — 28, 35, 41, 47, 60 и красное число Powerball 3.

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