"Все время кричал о любви": болтливый попугай разлучил влюбленную пару

Парень обвинил свою избранницу в том, что она настолько не уверена в себе, что позволяет птице ставить под сомнение их отношения.

Related video

Пользовательница социальной платформы Reddit заподозрила своего парня в измене из-за подсказки попугая. О деталях этой истории обеспокоенная девушка написала на тематическом форуме.

По словам анонимной корреспондентки, все началось с того, что она на праздник зашла в гости к родителям своего бойфренда. Во время застолья их домашний попугай, которого зовут Перси, беспрестанно кричал о любви к какой-то Джесс.

Важно

Месть за жену: пастор пытался запихнуть голову шеф-повара во фритюрницу

Конечно, девушка спросила у своего возлюбленного, о ком идет речь. Но он перевел все в шутку и назвал болтливого пернатого "сумасшедшей птицей".

Все бы ничего, но в тот же вечер пользовательница Reddit заметила, что бойфренд заметно нервничает, не выпускает из рук свой смартфон и постоянно переворачивает экран, чтобы она случайно ничего не увидела. Ранее, по ее словам, такого не было.

Взволнованная девушка снова подняла эту тему и прогнозируемо не получила внятного ответа. Пара начала ссориться так сильно, что даже родители не смогли их примирить.

В конце концов, молодой человек обвинил избранницу в том, что она настолько не уверена в себе, что позволяет птице ставить под сомнение их отношения. После этого девушка ушла прочь, и с тех пор они не общаются.

Напомним, ранее Фокус писал о парне из Аргентины, который узнав об измене своей любимой девушки, придумал нестандартную идею, как ей хорошенько насолить. Кадры этого инцидента, опубликованные в TikTok, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.

Также мы рассказывали историю будущей невесты, которая узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной. Она не смогла удержать слез и обратилась за помощью к своим друзьям.