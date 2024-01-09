Устроили вечеринку: мама и дочь оказались "единственными" пассажирами на борту самолета

Зои Дойл смогла танцевать в проходе самолета, а ее мама Кимми примерила на себя костюм бортпроводницы. Женщинам также устроили экскурсию.

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59-летняя Кимми Чедел и ее 25-летняя дочь Зои Дойл купили билеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Сейшельских островов, после чего сели в почти пустой самолет. Об этом пишет The Mirror.

Женщина и ее мать были удивлены, когда, поднявшись на борт самолета, обнаружили, что они — единственные два пассажира в стандартном классе.

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Пара направлялась в Швейцарию с пересадкой в Дубае, чтобы провести Рождество с семьей. Они сделали кадры, на которых видно, как Зои танцует в пассажирском проходе и делает снежных ангелов на полу самолета, а ее мама Кимми примерила на себя костюм бортпроводницы.

"Мы и не подозревали, что мы одни такие. В первом классе летели, кажется, еще четверо, но они были совершенно отдельно от нас, так что мы были практически единственными. Поскольку на Сейшелах был сезон муссонов, а также Рождество, никто не летал, наверное", — сказала Зои.

Стюардессы максимально использовали возможность заботы только о двух пассажирах, много разговаривали с Зои и ее мамой и даже устроили им экскурсию по самолету.

Женщинам разрешили даже танцевать Фото: SWNS

"Все стюардессы были так рады, что самолет пуст. Они сказали, что такого никогда не бывает. Нам устроили небольшую экскурсию по самолету, хотя в первый класс нас все равно не пустили. Это было так весело. Мы болтали со стюардессами и снимали с ними смешные видео. Они даже достали полароидную камеру и нарядили мою маму в форму бортпроводников. Это было здорово", — рассказала Зои, которая родом из Монреаля (Канада), но сейчас живет в Кейптауне (Южная Африка).

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Также стало известно, что девочка выжила в авиакатастрофе, но ее переехала прибывшая пожарная машина. Она сидела в задней части самолета и, предположительно, была выброшена на асфальт аэропорта, где позже ее раздавило авто спасателей. Ее подругам также не удалось выжить.