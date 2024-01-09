Пилот вслепую посадил самолет после того, как его лазер попал ему в глаза (фото)

Джонатону Фэю потребовалась медицинская помощь после того, как лазерный луч, который Кристофер Харрис направил на четырехместный самолет, попал ему прямо в глаза.

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В США пилот вслепую посадил двухместный самолет после того, как в кабину был направлен ярко-синий лазерный луч, повредивший ему глаза незадолго до посадки. Об этом пишет Miami Herald.

Кристофер В. Харрис обвиняется в том, что он "следил" за самолетом с помощью лазерной указки, освещая кабину в течение 12-13 секунд, прежде чем пилот смог приземлиться в аэропорту Арлингтон в Вашингтоне вечером 20 ноября 2022 года. Слушание состоялось 5 января этого года.

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По словам прокуроров, пилоту потребовалась медицинская помощь после того, как лазерный луч, который Кристофер Харрис направил на четырехместный самолет, попал ему прямо в глаза.

"Я должен был понять, как приземлиться. Если бы я летел на старом самолете без приборов, я бы, скорее всего, не выжил… По милости Божьей, я не потерял зрение окончательно", — сказал пилот Джонатон Фэй на слушаниях по вынесению приговора Харрису.

Кроме пилота в самолете был студент. Инструктор сфотографировал луч, проникающий в кабину, сообщает прокуратура.

По словам прокуроров, Федеральное управление гражданской авиации и полиция Арлингтона в конечном итоге выяснили, что Харрис пускал лучи со склада, расположенного почти в полутора милях от аэропорта Арлингтона.

Лазерный луз повредил глаза пилота Фото: Miami Herald

Окружной судья США Ричард А. Джонс приговорил 41-летнего мужчину из округа Снохомиш к восьми месяцам тюремного заключения.

"Вы чуть не убили Джонатана Фэя. У него есть семья и люди, которые зависят от него. Он мог попасть в аварию со смертельным исходом. … За то, что вы сделали, должны быть последствия", — сказал судья виновному.

Кристофер Харрис обязан пройти курс лечения от наркотической зависимости. Мужчина извинился в двух рукописных письмах с извинениями, адресованных Фэю и пилоту-студенту.

"Моя мама несколько раз в год летает в Калифорнию, чтобы ухаживать за своей 93-летней матерью. Я был бы опустошен, если бы она погибла в авиакатастрофе. Поэтому я (искренне) извиняюсь за любой вред, который я мог (потенциально) причинить той ночью, и я надеюсь, что вы сможете меня простить", — написал Харрис.

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