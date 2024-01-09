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Рыбак вытащил из моря трехметровое "чудовище", напоминающее дракона (фото)

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Фото: Facebook | Рыбак из Австралии поймал таинственное существо

Рыбак из Австралии говорит, что никогда в жизни не видел ничего подобного.

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Опытный рыбак Джейсон Мойс выловил возле Нового Южного Уэльса, что в Австралии, таинственное морское чудовище. Мужчина уверяет, что никогда раньше не видел ничего подобного. О его удивительном улове написало издание Miami Herald.

Трехметровый "зверь" с острыми как бритва зубами похож на монстра из фильма ужасов. У него огромные глаза и острые зубы, словно покрученные гвозди, как у дракона.

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"Что-то новое для меня, а я занимаюсь промышленным рыболовством уже 50 лет. Это не щука. Зубы похожи на какую-то мурену", — написал Мойс на своей странице в Facebook на прошлой неделе.

На одной из фотографий, которыми поделился рыбак, видно, как существо вытянулось вдоль борта лодки.

Чудовище, монстр, чудовище, рыба, угорь, Австралия, рыбалка, фото, улов, курьезы Fullscreen
Рыбак из Австралии поймал таинственное существо
Фото: Facebook

В комментариях пользователи сети начали приводить свои гипотезы относительно происхождения таинственного чудовища. В частности предположили, что это может быть длиннохвостая или зеленая мурена.

Другие просто поделились своими впечатлениями от увиденного.

  • "Только представьте, что это приближается к вашему купальнику!"
  • "Отпустите, он очень плохо выглядит"
  • "Это какой-то фильм ужасов"
  • "Ну все, теперь я не смогу купаться в море"
  • "Я сначала подумал, что это фото ненастоящее"
  • "Боже мой, у меня аж дыхание перехватило"

Сам Мойс почти уверен, что змееподобное существо — это угорь, но признается, что не знает, какой именно.

Чудовище, монстр, чудовище, рыба, угорь, Австралия, рыбалка, фото, улов, курьезы Fullscreen
Рыбак из Австралии поймал таинственное существо
Фото: Facebook
Чудовище, монстр, чудовище, рыба, угорь, Австралия, рыбалка, фото, улов, курьезы Fullscreen
Рыбак из Австралии поймал таинственное существо
Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о таинственном существе с длинным туловищем оранжевого цвета, вынесенное на берег океана в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер. Мужчина попросил помочь в идентификации "зверя".

Кроме того, американский юморист Гэвин Кокс увидел странное существо, плавающее в океане неподалеку от побережья. Мужчина зафиксировал это на видео и опубликовал в своих социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok. Пользователи сети сравнивают "таинственного монстра" с мифическим шотландским зверем.