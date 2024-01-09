Рыбак вытащил из моря трехметровое "чудовище", напоминающее дракона (фото)
Рыбак из Австралии говорит, что никогда в жизни не видел ничего подобного.
Опытный рыбак Джейсон Мойс выловил возле Нового Южного Уэльса, что в Австралии, таинственное морское чудовище. Мужчина уверяет, что никогда раньше не видел ничего подобного. О его удивительном улове написало издание Miami Herald.
Трехметровый "зверь" с острыми как бритва зубами похож на монстра из фильма ужасов. У него огромные глаза и острые зубы, словно покрученные гвозди, как у дракона.Важно
"Что-то новое для меня, а я занимаюсь промышленным рыболовством уже 50 лет. Это не щука. Зубы похожи на какую-то мурену", — написал Мойс на своей странице в Facebook на прошлой неделе.
На одной из фотографий, которыми поделился рыбак, видно, как существо вытянулось вдоль борта лодки.
В комментариях пользователи сети начали приводить свои гипотезы относительно происхождения таинственного чудовища. В частности предположили, что это может быть длиннохвостая или зеленая мурена.
Другие просто поделились своими впечатлениями от увиденного.
- "Только представьте, что это приближается к вашему купальнику!"
- "Отпустите, он очень плохо выглядит"
- "Это какой-то фильм ужасов"
- "Ну все, теперь я не смогу купаться в море"
- "Я сначала подумал, что это фото ненастоящее"
- "Боже мой, у меня аж дыхание перехватило"
Сам Мойс почти уверен, что змееподобное существо — это угорь, но признается, что не знает, какой именно.
Напомним, ранее Фокус писал о таинственном существе с длинным туловищем оранжевого цвета, вынесенное на берег океана в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер. Мужчина попросил помочь в идентификации "зверя".
Кроме того, американский юморист Гэвин Кокс увидел странное существо, плавающее в океане неподалеку от побережья. Мужчина зафиксировал это на видео и опубликовал в своих социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok. Пользователи сети сравнивают "таинственного монстра" с мифическим шотландским зверем.