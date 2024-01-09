Попали в ловушку: многоквартирный дом был заколочен досками с жильцами внутри (видео)

Рудольф Уильямс рассказал, что он был дома, когда понял, что двери и окна его квартиры во внутреннем дворе были заколочены фанерой. В подобной ситуации оказались и соседи мужчины.

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Несколько жильцов двух многоквартирных домов в городе Харви, штат Иллинойс, утверждают, что 5 января их двери и окна были заколочены, в результате чего они оказались в ловушке. Об этом стало известно из серии ставших вирусными видеороликов, опубликованных в TikTok.

В роликах видно, как бригады заколачивают квартиры, несмотря на то, что им сказали, что внутри находятся жильцы.

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6 января представители властей города Харви заявили, что условия проживания в заколоченных помещениях были признаны опасными, лестницы и балконы разрушались и требовали немедленного ремонта. По словам чиновников, они никого не выселяли из домов, но сообщили владельцам недвижимости о срочности ситуации.

"Владельцы недвижимости были официально уведомлены в письменном виде о том, что структурная целостность здания превысила ожидаемый срок эксплуатации, и эвакуация обязательна до 28 октября 2023 года. Также была подчеркнута обязанность донести эту информацию до арендаторов", — заявили чиновники.

По словам чиновников, они никого не выселяли из домов, но сообщили владельцам недвижимости о срочности ситуации Фото: ABC News

Согласно заявлению, 14 декабря Департамент строительства определил, что здание представляет собой непосредственную угрозу безопасности. По словам городских властей, 5 января полицейское управление города Харви провело несколько инспекций и проверок состояния пригодности, прежде чем здания были заколочены владельцами. В заявлении не упоминается о том, что люди оказались в ловушке внутри.

"Не могли бы вы открыть это окно, там внутри человек. Рабочий просто посмотрел на меня и продолжил идти", — рассказал журналистам Джеймс Уильямс, чей дядя, Рудольф Уильямс, был одним из жильцов, оказавшихся в ловушке.

@bigbootybella52 They are boarding people up in their homes!!! 2 old people 70+, a mother and her 2 childen and 2 other apartments with people still in them. Knocked they door handles off and boarded these apparments up with people in It. This is crazy. Harvey police, rfn consulting bogus as hell. ♬ original sound - Bella💋

Позже сам 73-летний пострадавший смог пообщаться с представителями СМИ.

"У нас тут все заколочено. Я открыл дверь и только тогда увидел, что там лежит доска. Я открыл дверь и только тогда увидел, что там лежит доска", — рассказал он.

Другая жительница рассказала, что она спала, когда устанавливали доски, и ей пришлось выталкивать своих детей через заднее окно, чтобы выбраться наружу.

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