Сработала интуиция: сообразительная кошка спасла умирающую бабушку (фото)

Дочь пенсионерки в знак благодарности принесла пушистику корм, а его хозяйке подарила букет цветов.

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57-летняя Мария Адаль из Швеции рассказала, как ее кошка Дагни спасла жизнь соседке. Это произошло в многоквартирном доме в городке Гевле, что в 173 километрах к северу от Стокгольма, пишет шведская газета Aftonbladet.

По словам женщины, около 18:00 того вечера ее трехлетняя персидская кошка вдруг начала вести себя очень странно: села у входной двери и беспрестанно мяукала.

"Я посмотрела в глазок, а потом вышла за дверь, чтобы проверить, есть ли там кто-то. Но на лестнице было пусто, ничего не слышала. Несмотря на это, кошка продолжала мяукать еще несколько часов", — вспоминает Мария.

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Когда это уже невозможно было выдержать, она снова вышла в коридор. Вместе с хозяйкой выскочила и Дагни. Кошка сразу бросилась к двери соседской квартиры и начала царапаться, как сумасшедшая.

Кошка Дагни со своей хозяйкой Фото: Maria Ådahl

"Я подошла к ней, наклонилась и вдруг услышала шум. Открыла щель для писем в двери, а оттуда доносился слабый крик о помощи", — рассказывает Адаль.

Когда она зашла внутрь, то увидела свою 90-летнюю соседку на кухонном полу. Старушка упала, серьезно травмировала голову и не могла встать.

Мария, которая является дипломированной медсестрой, ухаживала за соседкой до приезда скорой помощи. Позже дочь пенсионерки в знак благодарности принесла Дагни корм, а ее хозяйке подарила букет цветов.

Кошка Дагни спасла 90-летнюю бабушку Фото: Maria Ådahl Кошка Дагни спасла 90-летнюю бабушку Фото: Maria Ådahl

Напомним, ранее Фокус писал, как во Львове кот закрыл на балконе свою 65-летнюю хозяйку. Женщина просидела так несколько часов, пока ей на помощь не пришли соседи вместе с полицейскими.

Также мы рассказывали, как найденный на круизном лайнере Royal Caribbean International кот чудом избежал эвтаназии. Согласно правилам, животное должны были бы усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать.