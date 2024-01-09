Проверка на "сверхспособности": найдите скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Британский таблоид отмечает, что подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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В этой оптической иллюзии людям предстоит обнаружить животное, скрывающееся на картинке. Оно прячется на виду, но его очень сложно заметить из-за запутанного зигзагообразного узора. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

Головоломка предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Оптические иллюзии призваны сбивать людей с толку, заставляя их гадать, где они могли ошибиться. В этой непростой задачке людям предстоит найти животное, скрывающееся на картинке.

Важно

Тест на идеальное зрение: лишь единицы смогут найти спрятавшееся животное за 15 секунд

Авторы головоломки дают всего восемь секунд, чтобы заметить зебру, которая скрывается за черно-белыми линиями. По их мнению, тот, кто справится с поставленной задачей, обладает "сверхчеловеческими способностями".

Создатели головоломки отметили, что 98 % людей заходят в тупик пытаясь найти спрятанное животные, и только 2 %, обладающие необычным мышлением, могут прийти к ответу за короткий промежуток времени.

Найдите скрытое животное за 8 секунд Фото: Brightside

Авторы задачи утверждают, что если вам удастся обнаружить на картинке хитрое животное, это может означать, что вы обладаете исключительными способностями к визуальному восприятию. Чтобы найти его, сосредоточьтесь на середине изображения.

Вы уже заметили его? Если нет, то время, отведенное на поиск, скорее всего, уже истекло, но вы можете продолжить, чтобы узнать, сколько времени вам понадобится.

Животное прячется у всех на виду, но если вы все еще ищете и вам нужен ответ, то смотрите на следующую картинку.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Brightside

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы определить неординарную женщину за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.