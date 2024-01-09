"Бог решил, что я должна": 70-летняя пенсионерка чудом родила двойню (фото)

Чтобы забеременеть, женщина использовала донорские яйцеклетки.

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70-летняя Сафина Намуквея из Уганды путем кесарева сечения родила двойню весом 2,2 кг каждый. Мать с младенцами выписали из больницы в субботу, 6 января. Об этом пишет издание Today.

"Сафина не может отвести от них глаз. Она здоровая женщина, и вся Африка радуется за нее. Если захочет иметь еще одного ребенка, то мы здесь", — смеется на пресс-конференции врач и специалист по репродукции Эдвард Тамале Сали.

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Родители уже дали имена своим детям. Дочь назвали Шакирой Бабийре Набагалой, а сына — Като Шафиком Кангаве (сокращенно Бабийре и Като). У супругов также есть трехлетняя дочь.

"Кто-то может сказать, что 70 лет — это уже старость, но Бог решил, что я должна родить двойню. Никто не может ограничить власть и силу Господа", — говорит Намуквайя и добавляет, что родственники помогают ей в уходе за детьми.

Чтобы забеременеть, Намуквея прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), использовала донорские яйцеклетки и сперму своего мужа.

Педиатр Глория Луньоло называет малышей "чудо-детьми" и рассказывает, что они питаются комбинированно, чередуя молочные смеси с грудным молоком.

Однако директор нью-йоркской клиники репродуктивной медицины CCRM Брайан Левин уверен, что оплодотворять 70-летнюю женщину безответственно с медицинской точки зрения.

70-летняя Сафина Намуквея родила двойню Фото: Courtesy Samuel Tamale-Sali

"Данные показывают, что женщины, которые рожают в возрасте старше 50 лет, сталкиваются с гипертонией, гестационным диабетом и преждевременными родами. Если у 70-летней матери оторвется тромб, случится инсульт или сердечный приступ, ее дети будут отставать в развитии. И кто позаботится о них, когда их родители умрут?" — добавляет он.

Врач Эдвард Сали, который согласился лечить Намуквайю, уверяет, что женщина физически здорова и имеет на это полное право.

70-летняя Сафина Намуквея родила двойню Фото: Courtesy Samuel Tamale-Sali

Напомним, ранее Фокус писал о 29-летней британке Шантель Бротон, которая родила близнецов с разным цветом кожи. При рождении дети выглядели одинаково, однако со временем один ребенок стал намного смуглее.

Кроме того, молодая мать Энджи Фейт до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.