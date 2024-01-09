"Никогда не приезжайте в Россию": блогершу довели до истерики в московском аэропорту (видео)

Девушка обнаружила пропажу многих вещей, в частности сумки Chanel, которую ей на день рождения подарил любимый, и дизайнерских очков.

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Известную тайскую блогершу и актрису Пим Тангпрабхапорн обокрали и довели до истерики в московском аэропорту. В своих социальных сетях заплаканная девушка опубликовала видео, в котором раскритиковала местные порядки и бездействие правоохранителей. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Тайская звезда летела с сестрой и отцом из мурманского аэропорта им. императора Николая II авиакомпанией "Аэрофлот". Когда она получила свой багаж в Москве, то заметила, что бирка отсутствовала, а замок — открыт.

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Проверив содержимое, девушка обнаружила пропажу многих вещей, в частности сумки Chanel, которую ей на день рождения подарил любимый, и дизайнерских очков. В общем ее обокрали на сумму более 200 тысяч бат (7,2 тысячи долларов США).

"Никогда не приезжайте в Россию. Будьте осторожны, приезжая в эту страну. Единственный способ избежать кражи — носить ценные вещи с собой и быть бдительными. Воры есть везде", — говорит на видео инфлюенсерка.

Тайскую актрису и блогершу Пим Тангпрабхапорн обокрали в России Фото: Facebook Тайскую актрису и блогершу Пим Тангпрабхапорн обокрали в России Фото: Facebook

Сотрудники "Аэрофлота" отказались помочь пассажирке. По словам Пим, когда она обратилась за помощью, то они лишь "скорчили гримасы и закатили глаза", посоветовав ей написать заявление в полицию.

Пим так и сделала, но полицейские начали нецензурно ругаться и кричали на нее. Как потом выяснилось, ее вещи украли сотрудники авиакомпании в аэропорту Мурманска, поэтому правоохранители попросили потерпевшую лететь туда, чтобы сообщить о краже в местный участок.

Пим Тангпрабхапорн часто путешествует Фото: Instagram

Блогерша рассказала, что на следующий день ей нужно было возвращаться в Таиланд, поэтому она опустила руки. Украденные вещи вернуть ей так и не удалось.

Напомним, ранее одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok.

Кроме того, Фокус писал об увольнении работника аэропорта после того, как один из пассажиров заметил непристойное послание, которое тот оставил на его чемодане. Путешественник зарегистрировался на рейс лишь за 90 минут до посадки, и это оскорбило представителя авиакомпании Ryanair.