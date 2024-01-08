Весь зал смеялся: женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы

Мужчина по имени Джейк начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии свадебной церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал просьбу возлюбленной.

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Невеста, которая не захотела называть своего имени, подала на развод всего через 48 часов после свадьбы с мужем, потому что он не уважал ее просьбы в день их свадьбы. Об этом девушка рассказала пользователям популярного форума Reddit.

Многие люди похвалили женщину за то она решилась расторгнуть брачный союз всего спустя 2 дня, после произнесения свадебных клятв, потому что ее избранник Джейк опозорил ее в этот знаменательный день. Он начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии их церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал ее просьбу.

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"В этих видеороликах показывали неловкие фотографии невесты, которые демонстрировались на проекторе перед всем залом, или лицо невесты, разбитое о торт. Я сразу же сказала ему, что не хочу ничего подобного на нашей свадьбе. Он только рассмеялся и сказал, что не планирует ничего подобного. Я думала, что на этом все закончится, но продолжала ловить его на странных договоренностях с друзьями. Он вдруг захотел выбрать свадебного фотографа и торт", — начала свой рассказ девушка.

Благодарная за то, что ее будущий муж проявляет интерес к организации свадьбы, она посоветовала ему связаться с фотографом и пекарней.

"Накануне я напомнила ему, что если он сделает что-то подобное (розыгрыш), то я немедленно порву с ним. Когда наступил день свадьбы, все шло гладко до самой церемонии. Пока не наступил момент, когда нужно было разрезать торт. Весь зал смотрел, как я делаю первый надрез, а фотограф стоял перед нами с камерой в руках. Вдруг я почувствовала руку на своем затылке, которая толкнула меня лицом в торт. Не только мой макияж, но и все свадебное платье было испорчено, и весь зал смеялся, а мой муж — громче всех. В этот момент фотограф сделал снимок, и Джейк сказал, что теперь это наша свадебная фотография", — писала невеста.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Девушка развернулась и ударила жениха по лицу, после чего выбежала из комнаты в слезах. Желая убедиться, что с ней все в порядке, ее новый шурин Фрэнк погнался за ней, чтобы узнать как она.

"Слава богу, карма не заставила себя долго ждать и пришла в виде родного брата. Я побежала в туалет и начала плакать, как вдруг услышала громкие крики из зала. Это был его брат Фрэнк. Он сказал мне, что Джейк хочет мне что-то сказать. Он дрожал и извинялся, не глядя мне в глаза", — продолжила свой рассказ девушка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Жених снова извинился, а они вместе вернулись в зал, где вдруг стало очень тихо, и большинство гостей смущенно смотрели в пол. Праздник был прерван и шурин отвез невесту домой, ведь она была слишком зла на своего мужа и не хотела его видеть. Во время поездки домой Фрэнк извинился за то, что "сорвался", и рассказал, как в детстве Джейк делал все возможное, чтобы испортить каждый особый случай.

"Когда у Фрэнка был день рождения, мой муж швырял в него торт и ломал подарки. Я спросила его, считает ли он, что будет преувеличением, если я расстанусь с его братом. Он ответил, что нет, потому что, по его словам, я заслуживаю большего, и ему все равно, как к этому отнесется его брат, потому что он сам виноват", — рассказала невеста.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

После этого девушка подала на развод со своим новым мужем, всего через 48 часов после произнесения свадебных клятв.

Многие пользователи форума поддержали решение девушки, оставив свои комментарии под ее рассказом.

"Мне жаль, что это случилось, но я так горжусь вами. Вы предупреждали его много раз, а он посчитал, что важнее посмеяться, чем быть надежным партнером. Не знаю, почему люди считают, что унижение — это розыгрыш. Если вам приходится объяснять, что это была шутка, значит, это не смешно", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер вновь ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.