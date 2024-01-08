Совершил 250 перелетов: в сети показали пса, который объездил почти весь мир (фото)

Мопс уже побывал в Канаде, Южной Корее и Европе, где исследовал улицы Парижа, а также наслаждался пляжами Лиссабона.

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Семилетний мопс Куму совершил около 250 авиаперелетов и за свою короткую жизнь увидел почти весь мир. Пес стал своеобразным инфлуенсером в сфере путешествий, собрав сотни тысяч подписчиков в Instagram и TikTok. О его удивительной истории пишет таблоид Daily Mail.

38-летний хозяин собаки, Сид Хендерсон из американского Нью-Йорка, часто путешествует по работе, связанной с автоматизацией складов, и берет домашнего питомца с собой.

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"Я начал путешествовать с Кумой, когда он был еще щенком, где-то в пятимесячном возрасте. Единственное, о чем следует помнить, путешествуя с домашними любимцами, — это вовремя приехать в аэропорт", — советует Сид.

После того, как служба безопасности обыскивает четверолапого путешественника на наличие подозрительных предметов, его отправляют в зону для домашних животных. Там он может сходить в туалет и размять лапы.

Пушистый компаньон мистера Хендерсона побывал "практически везде", в частности в США, Канаде, Южной Корее, Европе, где он изучал архитектуру Парижа и Порту, а также наслаждался пляжами Лиссабона.

Семилетний мопс Куму Фото: Instagram

Несмотря на спокойный характер песика, Сид признается, что не часто берет его в рейсы, длящиеся дольше шести-семи часов.

"Куме безразлично, в Париже он или в Корее. Ему просто нравится вдыхать запах новых мест", — говорит хозяин собачки.

Семилетний мопс Куму Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о Мэтте Дорнике из Лос-Анджелеса, который стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Мужчина услышал странные звуки из ванной, напоминающие плач, зашел туда и не поверил своим глазам. Этот забавный ролик собрал 13 миллионов просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела новую машину, которая бы их вмещала.