После развала самолета в воздухе нашли iPhone: от увиденного на экране сжимается сердце (фото)

Устройство случайно обнаружил американский игровой дизайнер Шонатан Бейтс.

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На обочине дороги вблизи Портленда (США) нашли рабочий iPhone, выпавший из салона самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines во время жуткой аварии 5 января. Телефон пролетел до земли почти пять километров, пишет таблоид The Sun.

От фотографий, опубликованных в Х (бывший Twitter) игровым дизайнером Шонатаном Бейтсом, сжимается сердце. Ведь устройство до сих пор находится в режиме полета с открытым экраном на электронном письме с багажной квитанцией одного из пассажиров.

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В свою очередь, американский национальный совет по транспортной безопасности (NTSB) сообщил, что всего после аварии было найдено два мобильных телефона.

Ранее Фокус писал, что на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, который 5 января вылетел из Портленда в Онтарио, произошло чрезвычайное происшествие. Менее чем через час после взлета самолет потерял часть фюзеляжа.

Напуганные пассажиры утверждают, что видели, как кусок обшивки вынесло в воздух, а в пробитую дыру начали выпадать их личные вещи и багаж. Люди были вынуждены пользоваться кислородными масками. А один из очевидцев рассказал, что из-за сильной разгерметизации у его ребенка сорвало рубашку.

Пост Шонатана Бейтса Фото: Twitter

Авиакомпания Alaska Airlines заявила, что экипаж на борту был "обучен и подготовлен" для решения этой ситуации.

К слову, Boeing 737 Maxs является самым распространенным самолетом для коммерческих перевозок в мире — активно эксплуатируются более 1160 бортов.

В 2019 году, после двух авиакатастроф со смертельным исходом, эта модель была запрещена к полетам в воздушном пространстве ЕС. Однако в конце 2020 года, когда все недостатки были устранены, решение отменили.

Напомним, недавно в одном из аэропортов США мужчина залез в двигатель самолета и погиб. Известно, что мужчине было 30 лет.

Кроме того, в Японии загорелся самолет, на борту которого находилось 400 пассажиров. После аварийной посадки спасатели начали тушить пожар и спасать людей.