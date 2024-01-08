"Посвящен миру во всем мире": таинственный заброшенный остров запрещено посещать (фото)

Остров У-Тант, официально называемый островом Бельмонт, представляет собой крошечную насыпь из скал и зелени, из которой торчит странный металлический каркас.

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В США в проливе Ист-Ривер у берегов Нью-Йорка лежит крошечный и загадочный остров с невероятной историей. Однако посещать его никому не разрешается. Об этом пишет The Mirror.

Остров Бельмонт, или остров У-Тант, был создан в результате работы знаменитого фортепианного мастера Уильяма Стейнвея по соединению Манхэттена с районом Стейнвей в Квинсе с помощью туннелей под водой.

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Остров У-Тант, официально называемый островом Бельмонт, представляет собой крошечную насыпь из скал и зелени, из которой торчит странный металлический каркас. Размеры этого крошечного острова составляют всего 100 на 200 футов (30 на 60 метров), а сам он появился лишь в конце 1800-х годов.

Кусочек суши находится на полпути между комплексом зданий Организации Объединенных Наций и Лонг-Айленд-Сити и появился благодаря туннелям, построенным знаменитым фортепианным мастером Уильямом Стейнвеем. В 1890-х годах мужчина начал проект по строительству переезда для поездов под Ист-Ривер, чтобы соединить район своей компании, Стейнвей-Виллидж, в Квинсе с Манхэттеном.

Для прокладки туннелей была вырыта шахта. Во время раскопок на рифе Ман-о'-Вар стали скапливаться обломки и отходы, которые всплывали на поверхность. Мистер Стейнвей умер, не дождавшись завершения своего замысла, и через 10 лет проект перешел в руки финансиста Августа Бельмонта-младшего, который и довел его до завершения в 1905-1907 годах. Появившийся крошечный остров был назван в его честь.

Крошечный остров был назван в честь финансиста Августа Бельмонта-младшего Фото: Wikipedia

Во время строительства в 1906 году произошла трагедия: четверо рабочих погибли во время аварии в шахте под островом. 16 января в тоннеле лопнула труба со сжатым воздухом. Двое из рабочих погибли от удушья и декомпрессионной болезни, а двое других утонули.

В 1977 году буддистская группа взяла остров в аренду, и так он стал называться U Thant Island. Они переименовали остров Бельмонт в честь бывшего генерального секретаря ООН У Тана и даже построили в честь него скелетную металлическую арку, украшенную памятными знаками лидера, которую можно увидеть и сегодня.

Группе разрешалось посещать остров один или два раза в год, но из-за усиления безопасности к середине 1990-х годов посещения практически прекратились. Сейчас остров относят к заброшенным. "Арка Единства" по-прежнему стоит рядом с маяком береговой охраны США, на котором написано название острова, логотип ООН и надпись: "Остров У-Тант: Сострадание — Дом. Посвящен миру во всем мире через молитву и медитацию".

В 1977 году буддистская группа взяла остров в аренду, и так он стал называться U Thant Island Фото: Flickr

Доступ на остров запрещен, поскольку он охраняется как место обитания перелетных птиц, в том числе колонии двуглавых бакланов. Однако любители достопримечательностей могут увидеть его с берегов Манхэттена и Квинса или с южной оконечности острова Рузвельта. Люди также регулярно проходят под ним, поскольку туннели до сих пор используются.

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