Болел живот: врачи обнаружили 35-летнего "каменного ребенка" в утробе женщины (фото)

Женщина ранее проходила лечение, но нерожденный ребенок оставался необнаруженным до 2016 года. По мнению медиков, возраст плода составлял около 7 месяцев, а вес был около 2 кг.

Related video

73-летняя женщина из Алжира носила плод "каменного ребенка" 35 лет, даже не подозревая об этом. Потрясенные врачи увидели шокирующие снимки после рентгеновского сканирования. Об этом пишет Daily Star.

По мнению медиков, возраст плода составлял около 7 месяцев, а вес был около 2 кг.

Важно

Годами пила чай вместо воды: врачи удалили 300 камней из почки девушки (фото)

Врачи обнаружили 35-летний "каменного ребенка" в утробе пожилой женщины, которая жаловалась на боли в животе. По словам экспертов, она даже не подозревая о плоде и жила нормальной жизнью.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, редкое заболевание, которое называется литопедион. Оно возникает, когда плод умирает во время беременности и становится слишком большим, чтобы организм мог его поглотить, в результате чего он кальцифицируется (превращается в камень), чтобы защитить женщину от мертвых тканей, вызывающих инфекцию.

Женщина даже не подозревая о плоде и жила нормальной жизнью Фото: Reddit

Доктор Ким Гарси из Университетского медицинского центра Кейс в Кливленде (США) отметил, что в такие моменты плод может оставаться незамеченным в течение десятилетий.

"В большинстве случаев люди обнаруживают их, а иногда даже после обнаружения ничего не предпринимают, потому что они протекают абсолютно бессимптомно", — сказала доктор Гарси.

Всего было зарегистрировано всего 290 случаев литопедии Фото: Reddit

Издание Al Arabiya, отмечает, что жительница Алжира ранее проходила лечение, но нерожденный ребенок оставался необнаруженным до 2016 года.

Согласно статье, опубликованной в 1996 году в журнале Королевского медицинского общества, было зарегистрировано всего 290 случаев литопедии, причем самый ранний из них произошел в 1582 году.

Ранее Фокус сообщал, что "опасная болезнь" мужчины, который спешил в больницу, рассмешила соцсети. Он провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.