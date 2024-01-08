Жуткая "капсула времени": старинный коттедж с ценными вещами не трогали годами (фото)

Блогеры обнаружили внутри десятки семейных снимков, принадлежавших бывшим владельцам, а также игрушки, украшения и нетронутую бутылку вина.

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Более 10 лет назад владельцы прекрасного отдаленного коттеджа в Северном Уэльсе переехали, оставив все свои семейные фотографии и другие ценные вещи. Городские исследователи посетили жуткий дом. Свое путешествие блогеры показали в новом видео на своем YouTube-канале.

Блогеры обнаружили внутри десятки семейных снимков, принадлежавших бывшим владельцам, а также игрушки, украшения и непочатую бутылку вина.

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Городские исследователи обнаружили шкаф, полный одежды в почти идеальном состоянии, несмотря на то, что внешние стены здания были покрыты сыростью и плесенью. Внутри было несколько коробок с украшениями и другими вещами, похоже, были упакованы, как будто для вывоза, но по какой-то причине предыдущие жильцы покинули дом, ничего не взяв с собой.

Старинный проигрыватель и стопки VHS-записей дают представление о том, как владельцы дома могли развлекаться в прошлые годы. Несмотря на то что о жилье явно забыли на долгие годы, электричество все еще работало. В доме была даже горячая и холодная вода.

Городские исследователи обнаружили шкаф, полный одежды в почти идеальном состоянии Фото: Thebeardedexplorer_/Instagram

Окна заросли растениями снаружи, что придавало дому мрачною и жуткую атмосферу. Как ни странно, никаких признаков того, что в дом проникали вандалы, не обнаружено, и, судя по всему, он оставался совершенно нетронутым с тех пор, как его прежние обитатели уехали. Электроинструменты в гараже выглядели неиспользованными и почти новыми, но за все годы, что коттедж стоит пустым, никто не заходил, чтобы украсть их.

Блогеры заметили в ванной комнате бутылку со средством для чистки Jif, которое в конце 2000 года было переименовано в Cif. Это дает приблизительное понятие, когда хозяева дома покинули его.

Никаких признаков того, что в дом проникали вандалы, не обнаружено Фото: Thebeardedexplorer_/Instagram

Издание Daily Star отмечает, что в Великобритании в большинстве случаев быть городским исследователем не запрещено. Однако существуют особые правила, распространяющиеся на некоторые типы объектов, например, железнодорожные и военные.

Ранее Фокус сообщал, что блогер показал жуткий, покинутый семьей на Рождество дом. Жилье буквально разваливается на куски и, кажется, что это лишь вопрос времени, когда все рухнет. Однако внутри много вещей и мебели, которые "застыли" во времени.

Также стало известно, что новый мегаполис может стать "смертельной ловушкой" для миллиардов птиц. Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду.