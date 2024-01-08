Необходимо заменить: нелепая ошибка на дорожном знаке огорчила жителей города (фото)

Указатель был установлен рядом с новым мостом и показывал направление движения. В последний раз дорожные знаки обновлялись в этом районе в июне 2023 года.

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В Великобритании местные жители Челмсфорда заметили, что на одном из дорожных знаков неправильно написано название их города. Дорожная служба Эссекса подтвердила, что позаботится о скорейшей замене знака. Об этом пишет The Mirror.

Компания Essex Highways извинилась за "нелепую оплошность".

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На дорожном знаке было написано "Челмсорд", тогда как правильно "Челмсфорд". Не совсем ясно, когда был установлен указатель, но на нем были показаны направления на Брейнтри, куда можно добраться по новому мосту Болье-Паркуэй, который открыт с октября.

В Google Street View нет фотографий этого места, на которых был бы виден знак, который в последний раз обновлялся в этом районе в июне 2023 года. Компания Essex Highways извинилась за ошибку и сообщила, что оперативная замена знака входит в их планы.

"Мы приносим извинения местным жителям за эту досадную ошибку. За печать и установку знака отвечал застройщик, а не Essex Highways. Когда компания подписывала проект дорожного знака, в нем не было орфографической ошибки. Заинтересованный застройщик знает, что знак необходимо заменить в приоритетном порядке и безвозмездно для налогоплательщиков Эссекса. Мы проследим, чтобы застройщик установил замену как можно скорее", — заявили представители компании.

На дорожном знаке было написано "Челмсорд", тогда как правильно "Челмсфорд" Фото: Ado Osborn

Челмсфорд известен как родина радио и как известное место Эссекса. Статус города Челмсфорд получил благодаря покойной королеве Елизавете II в год ее бриллиантового юбилея.

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