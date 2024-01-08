Проверьте чек: женщина показала, как доверчивых туристов обманывают в кафе (фото)
Путешественница предостерегла всех других туристов не повторять ее ошибок в будущем.
Туристка из Австралии, отдыхающая на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн). О своем негативном опыте она написала в социальных сетях, пишет издание Yahoo News.
Опубликовав фото чека, путешественница предостерегла всех остальных быть осторожными с ценами в заведениях питания по всему острову. А также поставила под сомнение, можно ли этот курорт вообще считать "дешевым" направлением для путешествий, как считается в Австралии.
"Убедиться, что у вас большие карманы", — отметила женщина в своем посте, указав, что две бутылки воды обошлись ей в 24 тысячи рупий, если пересчитать в местную валюту.
В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Одни пишут, что это адекватная цена для популярного курорта, другие наоборот поддержали путешественницу, раскритиковав рестораторов.
- "Все знают, что это очень дорогое место для посещения. Бали уже далеко не дешевый отдых, как это было раньше, и его репутация — это просто миф"
- "Люди, которые говорят, что раньше было дешевле, очевидно, не знают, о чем говорят"
- "В туристических локациях вода всегда стоит дороже. Обращайте внимание на цену до того, как получите чек"
Напомним, ранее Фокус писал о туристке Диане Альберс Рамирез, которая вместе со своим возлюбленным нашла в гостиничном номере вход в коридор с тайными комнатами. Влюбленные проводили видеоэкскурсию и наткнулись на скрытую дверь внутри шкафа для одежды. Их ролик стал вирусным, собрав почти 33 млн просмотров и более сотни тысяч лайков.
Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчину посадили, поскольку он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.