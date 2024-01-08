Миллионер назвал одну черту, которая мешает бедным людям стать богатыми (видео)

Американский богач отмечает, что попытки сэкономить лишнюю сотню долларов в месяц — это буквально пустая трата времени.

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42-летний миллионер Тейлор из Гонолулу, что в США, назвал одну черту, которая отличает мышление бедных людей от богатых. Соответствующим видео он поделился на своей странице в TikTok со 145 тысячами подписчиков.

По словам богача, бедные люди думают, что деньги существуют только для того, чтобы вовремя оплачивать счета и не залезать в долги. Они работают на кого-то с понедельника по пятницу, продавая свое время, а потом отдают эти средства кому-то другому.

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"Это отличный способ свести концы с концами и никогда не продвинуться вперед", — говорит Тейлор в ролике, который на момент публикации собрал более 2,4 миллиона просмотров и огромное количество одобрительных реакций от пользователей сети.

Он добавляет, что представители среднего класса, в свою очередь, воспринимают деньги как способ получить в банке кредиты на дома, машины и технику. Однако это также неправильный подход.

"Богатые люди знают, что функция денег — приумножение и использование их для того, чтобы получить еще больше. Тогда перед вами откроются новые возможности, и вы сможете ими воспользоваться", — уверен мужчина, который стал миллионером еще до тридцати лет.

Тейлор отмечает, что попытки сэкономить лишнюю сотню долларов в месяц — это "буквально пустая трата времени".

В комментариях юзеры делятся своими мыслями на этот счет.

"Да, но сначала нужны деньги, чтобы заработать еще больше"

"Богатые люди получают деньги в наследство"

"Хотел бы я увидеть, как "богатый человек" приумножает деньги с моим бюджетом"

"Много лет назад я был молодым и бедным. Теперь, после многих лет жертвенного, преданного и тяжелого труда, я уже не молод"

"Даже люди с пятью долларами в кармане могут использовать этот подход! Я думаю, что это круто!"

"К сожалению, мы живем в другой вселенной. Но ничего, я все равно ценю то, что имею".

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