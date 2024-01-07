Странный туман: семья заметила солдат-призраков, которые бежали по старому полю боя (фото)

Грег Юэллинг посетил историческое место сражения со своими дочерьми и двумя дядями. По его словам, во время поездки они заметили нечто необычное.

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Две призрачные фигуры показались в ролике, снятом на легендарном месте сражений Гражданской войны в Геттисберге, штат Пенсильвания (США). Перед появлением призраков раздались необычные звуки и появился странный туман. Об этом пишет Daily Star.

Одной семье, по их мнению, удалось поймать в кадр "солдат-призраков", которые бежали по бывшим местам сражений.

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Две призрачные фигуры были замечены на знаменитом месте Гражданской войны в Геттисберге, штат Пенсильвания, США. Грег Юэллинг, менеджер магазина из Нью-Джерси, посетил это место со своими дочерьми и двумя дядями, желая побольше узнать об истории этого района. Мужчина рассказал, что он и его семья услышали звуки и появился странный туман, после чего они пришли в ужас от необычного зрелища. Он утверждает, что раньше скептически относился к паранормальным явлениям, но теперь "верит всему".

"Однажды ночью мы ехали по дороге и начали слышать звуки, я слышал что-то слева, а мой дядя — справа, и был туман, но туман был странным, он был только в одном месте, не рассеивался. Потом мы увидели, как в темноте движутся фигуры, размером с человека, одна из них пробежала прямо через пушку. Это было странно, это было страшно, это было безумие… Мой дядя так испугался, что закрыл окно. Мы вернулись и начали просматривать видеозаписи, а потом вывели их на большой экран, чтобы рассмотреть поближе", — рассказал менеджер магазина.

Мужчина отметил, что увиденное еще больше заставило их напугаться Фото: SWNS

Американец отметил, что увиденное еще больше заставило их напугаться.

"Это было очень волнительно, но у меня появилось странное зловещее чувство, будто что-то говорит мне вернуться туда. Я не мог заснуть, мне было жутко, поэтому я решил не идти. Я слышал, как люди говорили, что там можно поймать на видео призраков, но до той ночи мы были настроены скептически. Я всегда сомневался в достоверности подобных видеороликов с приведениями, которые показывают по телевизору, я всегда не верил. Теперь я верю всему", — добавил Грег.

Мужчина думает, что видел призраков Фото: SWNS

Издание отмечает, что место битвы стало популярным туристическим объектом и было названо одним из самых посещаемых призраками мест в Америке. Жестокая битва при Геттисберге произошла между войсками Союза и Конфедерации во время Гражданской войны в США в июле 1863 года. По оценкам, в трехдневной кровавой бойне погибло от 46 000 до 51 000 человек и 5 000 лошадей, еще больше людей было тяжело ранено.

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