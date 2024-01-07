"Самый одинокий человек в мире": мужчина живет в заброшенной деревне после потопа (фото)

Пабло Новак вернулся в родную деревню после потопа в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.

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93-летнего аргентинца Пабло Новака прозвали "самым одиноким человеком в мире". Старик живет в Эпекуэне, жутком "городе-призраке", который был затоплен паводковыми водами в течение 25 лет. Об истории мужчины вспоминает британский таблоид Daily Star.

Он — единственный житель некогда бурно развивающегося туристического центра, уничтоженного потопом.

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Пабло Новак родился и вырос в Эпекуэне, ныне жутком "городе-призраке" в 300 милях (482 км) к юго-западу от Буэнос-Айреса в Аргентине, который исчез под водой на 25 лет, когда огромная волна разрушила близлежащую дамбу во время шторма в 1985 году.

Некогда любимое место туристов и дом для 5 000 человек вновь обрело жизнь в 2009 году, когда уровень воды упал благодаря сухой погоде. Именно тогда мужчина вернулся в родную деревню, чтобы ухаживать за своим скотом, и поселился в старом доме с садом. Жилье было маленьким и пыльным, со ржавыми стульями, кипами газет и без электричества.

Пабло был единственным жителем, вернувшимся в Эпекуэн. Даже его семья решила не возвращаться в поселение, предпочтя жить в соседнем городе.

"Я вернулся сюда, чтобы остаться со своим скотом. И больше никогда не уезжал. Я был совершенно один. Весь день, каждый день", — вспоминает аргентинец.

Мужчина говорит, что привык к одиночеству Фото: CNN

Мужчина, который ежедневно гуляет по пустым улицам со своей собакой, рассказал журналистам, привык к одиночеству.

"В моем возрасте я просто наслаждаюсь жизнью, гуляя по руинам Эпекуэна в надежде, что кто-нибудь меня о чем-нибудь спросит. Я потратил время на поиски 20-летней бутылки виски и, в конце концов, нашел такую, которую выпил в одиночестве. Что касается хороших вин, то я не смог найти ничего нормального", — рассказывал аргентинец CNN в 2015 году.

Огромная волна разрушила дамбу рядом с деревней во время шторма в 1985 году Фото: CNN

Британское издание отмечает, что на пике своего развития город ежегодно посещали более 20 000 туристов, многие из которых верили, что озеро в селе, Лагуна Эпекуэн, обладает целебными свойствами и может лечить ревматизм, кожные заболевания и депрессию. Однако сейчас, по словам Пабло, деревня принимает мало посетителей.

"Примерно до четырех или пяти лет после наводнения, когда вода была еще высокой, сюда вообще никто не приезжал. Я видел, как этот город рождался и как он умирал. Теперь он меня не трогает", — добавил старик.

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