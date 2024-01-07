"Это негигиенично": уборщица назвала главные ошибки при уборке туалета, которыми грешат многие

Специалист по уборке заявила, что всем стоит избавиться от ершиков и не использовать многоразовые тряпки для уборки санузла.

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Пока люди убирают рождественский беспорядок и планируют перезагрузку на 2024 год, многие будут тщательно наводить порядок в своих домах. Профессиональная уборщица рассказала о трех распространенных приемах уборки санузла, которые ей категорически не нравятся. Об этом сообщило издание Мirror.

Уборщица Келли не сдержалась и рассказала об основных "неприятностях", которых людям следует избегать, когда дело доходит до чистки туалета. Она сказала, что необходимо отказаться от тряпок для матья сантехники, попрощаться с ершиками для унитаза. Кроме того, всем нам следует чистить самые грязные части унитаза в последнюю очередь.

"Я знаю главные ошибки людей при уборке унитаза. Номер один — использовать тряпки на сиденье унитаза. Многие люди так делают, и это нормально, но лично я терпеть не могу. Это же не гигиенично", — сказала она.

Она продолжила: "Раньше я пользовалась салфетками для уборки сантехники, но теперь я просто использую распылитель и рулон туалетной бумаги и смываю все. Больше не нужно класть тряпки с бог знает чем в стиральную машину".

Кроме того, профессиональная уборщица посоветовала чистить унитаз от самой чистой части до самой грязной.

"Я видела, как несколько других людей сначала чистили самую грязную часть, а затем вытирали остальную часть. Так грязь только размазывается", — сказала она.

Также она заявила, что также не стоит использовать ершики для туалета.

"Они просто отвратительные", — прокомментировала она.

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