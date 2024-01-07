Единственное рабочее средство: садовник рассказал, как заставить котов перестать портить клумбы и грядки

Пушистые питомцы перестанут делать свои дела у вас в палисаднике, если вы последуете этому примеру.

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Очень часто коты выкапывают ямы в саду, чтобы создать удобное место для отдыха, пометить территорию или сходить в туалет. И это необратимо приведет к ухудшению внешнего вида вашего участка. Однако существует способ это исправить. Об этом сообщает издание Мirror.

Один садовник оказался в затруднительном положении после того, как соседская кошка стала часто появляться в его саду.

Делясь своим разочарованием, мужчина задал в Интернете вопрос: "Как не дать кошкам справлять нужду в моем саду?". Расстроенный садовник также рассказал, что он использовал "спреи и гранулы" и не смог отпугнуть животных.

"У меня нет кошек, но у некоторых из моих соседей они есть. Так, один из котов постоянно приходит в мой палисадник и "делает свои дела", — рассказал он.

Один пользователь сети написал: "Проволочная сетка — единственное, что мне помогло, и у меня есть около девяти разных кошек, которые пользовались моим садом в качестве туалетного лотка. Вы можете положить металлическую сетку на землю и прикрепить колышками или использовать бамбуковые трости, чтобы сделать забор".

"Единственное, чего я стараюсь избегать, — это голых участков почвы, поэтому я либо сею траву между более крупными кустами, либо огораживаю однолетние растения до тех пор, пока они не станут достаточно большими, и у кошек не останется места, чтобы ходить в туалет в почве вокруг них. Но если вы оставите пустую землю или даже что-нибудь вроде древесной щепы, они закопаются в ней", — добавил советчик.

Укладывая сетку, не оставляйте острые торчащие края и прочно закрепите ее на земле, чтобы животные не травмировались.

Немного позже садовник заявил, что этот способ действительно помог.

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