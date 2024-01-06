Ядовитая змея поселилась в унитазе общественном туалете (видео)

Пятнистую черную змею удалось извлечь благодаря усилиям Тенилл Бэнкс, которая работает в службе переселения животных Wildlife Empire.

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В Австралии в общественной уборной нашли ядовитую змею, которая пряталась внутри унитаза. Теннилл Бэнкс, которая занимается поиском рептилий, в Tik Tok опубликовала видео с места событий.

Пятнистую черную змею пытались выманить из ее "засады". Специалист с помощью крючка вытащила рептилию из унитаза, поместила ее в сумку.

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Тенилл Бэнкс работает в заповеднике и службе переселения животных Wildlife Empire. Она рассказала, что ее вызвали в общественную уборную в Гундивинде, штат Квинсленд, из-за сообщения о большом количестве мусора, который невозможно смыть.

Женщина прибыла на место и увидела унитаз, занятый синешерстной черной змеей. Этот ядовитый вид также известен как пятнистая черная змея.

Бэнкс показала, как ей удалось заманить хищника в ловушку. Впоследствии змея была выпущена вблизи соседних кустарников.

Змеи в Австралии

В Австралии чаще фиксируют случаи, когда змеи прокрадываются на территорию частных домов. Так, в июне 10-килограммовый питон залез в уборную мужчины. Житель Квинсленда сидел на унитазе, когда увидел пронзительные глаза хищника, который наблюдал за ним из душевой кабины возле нагревательной лампы.

Также в августе в Австралии женщина выманила двух змей-самцов с потолка дома на Саншайн-Кост в юго-восточном Квинсленде. Владельцы дома услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей. Девушка, по имени Тиарна, балансируя на кухонном столе, смогла справиться с двумя огромными питонами.

В ноябре одна из самых ядовитых змей пробралась в университет Австралии. Джереми Де Хаан, который поймал рептилию, рассказал, что использовал соответствующие средства защиты, поскольку змея длиной 2,5 метра представляла серьезную опасность.

Напомним, в апреле в США девочка поймала трехметрового питона голыми руками возле своего дома. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, извиваясь, пока Онья Ли-Голайтли запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки в естественную среду обитания.