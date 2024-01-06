Необычная работа: компания ищет "короля обезьян", предлагают $842 зарплаты и теплую пещеру

В обязанности входит есть бананы, которые дают туристы, быть общительным и знать историю популярного китайского персонажа.

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В Китае предлагают необычную работу — стать королем обезьян в живописной зоне Вужишань. Компания ищет человека, готового стать китайским мифическим персонажем за зарплату в 842 доллара в месяц, а также бесплатные бананы и жилье в пещере у подножия горы. Об этом пишет CNN.

Китайская легенда о Короле Обезьян пользуется в Китае популярностью, сравнимой с популярностью сказок братьев Гримм на Западе. Она питает воображение бесчисленных детей и вдохновляет на создание многочисленных фильмов и телевизионных спин-оффов.Она рассказывает историю о Сунь Укуне, обезьяне, которая приобретает сверхъестественные способности у даосского мастера и отправляется в путешествие на облаках.

В Вучжишане ищут человека, готового остаться там и наряжаться в обезьянью маску. Кроме того, важная часть работы — принятие угощений от туристов: яблок, лапши быстрого приготовления и, конечно, бананов.

Хотя обязанности поглощать всю еду на месте нет, работникам обычно дают право оставить часть бананов для коллег. Компания также обеспечила обогреватель в пещере и отметила, что опыт не обязателен — главное быть живым, веселым и общительным с туристами.

В одном из роликов, распространяемых в социальных сетях, один из актеров говорит, что ему с детства нравилось изображать этого персонажа.

"Я надеюсь, что смогу передать свою детскую радость и воспоминания и распространить культуру Китая, а также обратить внимание на психическое здоровье детей и подростков", — сказал он.

Напомним, хозяин таксы стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Мужчина услышал странные звуки из ванной, напоминающие плач, зашел туда и не поверил своим глазам.

Также напомним, мать Ванессы Фореро Марина Чапман получила странное и тяжелое воспитание после того, как ее похитили, продали бандам торговцев людьми и бросили в колумбийских тропических лесах, где ее "вырастили обезьяны".