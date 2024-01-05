"Показал мне любовь": 18-летняя девушка рассказала об отношениях с 60-летним мужчиной

Пара вместе уже более двух лет, им нравится путешествовать, заниматься спортом, их объединяет страсть к питанию, и они проводят много времени вместе. Однако комментаторы не верят в искренность этих чувств.

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18-летняя шотландка Кейша Луиза рассказала, что ее 60-летний партнер Димитриос Фотис "показал ей любовь как никогда раньше", после того, как они встретились в начале 2022 года. Этой новостью девушка поделилась со своими зрителями в TikTok.

Однако несмотря на свое счастье, пара подверглась осуждению со стороны пользователей соцсетей.

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18-летняя шотландка Кейша Луиза рассказала, что рада быть вместе со своим 60-летним партнером. Она добавила, что "счастливы — это мягко сказано", чтобы описать их отношения. Пара вместе уже более двух лет, им нравится путешествовать, заниматься спортом, их объединяет страсть к питанию, и они проводят как можно больше времени вместе.

"Я никогда не чувствовала такой любви и признательности, как с этим человеком. Прошло два года, а я все еще люблю его, как в тот день, когда встретила", — сказала девушка в одном из своих последних роликов.

Однако после этого их отношения стали объектом пристального внимания в интернете, и многие утверждают, что их союз неправильный. Один из пользователей также обвинил Кейшу в том, что она "золотоискательница".

"Вот уж действительно, теперь счастье можно купить за деньги", — написал он в комментариях.

Многие другие пользователи тоже начали искать подвох в отношениях необычной пары. Некоторые люди спрашивали, не являются ли они отцом и дочерью.

"Я действительно не понимаю, почему красивая женщина находится с мужчиной в его возрасте, у него должно быть доброе сердце", — написал один человек.

К счастью, большинство подписчиков Кейши в сети поддержали их отношения. Многие люди писали, что именно так выглядит настоящая любовь.

"К сожалению, не все мы обладаем толстой кожей. Некоторые из нас ломаются. Но все мы люди. Я буду отстаивать свои права, когда на меня постоянно нападают без причины. Спасибо всем за постоянную поддержку, но я как человек могу выдержать только столько. Это научило меня не быть такой доброй и не пускать людей внутрь", — поблагодарила девушка своих зрителей.

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