Эволюция Элвиса: Пресли оживет с помощью искусственного интеллекта и выступит в шоу, — ВВС

В ноябре 2024 года в Лондоне пройдет концерт, на котором споет "оживший" Элвис Пресли.

Related video

Мировую звезду "оживят" с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для участия в иммерсивном концерте. Об этом пишет BBC.

Elvis Evolution будет использовать искусственный интеллект и показывать голографические проекции звезды, созданные из тысяч его личных фотографий и домашнего видео.

Шоу откроется в Лондоне в ноябре этого года, а затем переедет в Лас-Вегас, Берлин и Токио.

Британская компания Layered Reality, специализирующаяся на иммерсивных развлечениях, получила глобальные права на Elvis Evolution. По их информации, в шоу будет представлен цифровой Пресли в натуральную величину, а также будут использованы искусственный интеллект, голографическая проекция, дополненная реальность, живой театр и мультисенсорные эффекты.

Основатель и генеральный директор компании МакГиннесс добавил, что этот опыт предложит публике "более глубокое понимание жизни Элвиса, перенесет фанатов назад через десятилетия, чтобы увидеть его стремительный взлет к славе, невероятную личность и культурное движение, которое он катализировал в 1950-х и 1960-х годах".

На месте проведения шоу в центре Лондона также состоится афтепати с тематическим баром и рестораном в стиле Элвиса, где будут живая музыка, диджеи и выступления артистов.

Почему Пресли

Элвис Пресли, который 8 января отпраздновал бы свой 89-й день рождения, прославился в 1950-х годах и известен такими хитами, как Hound Dog и Suspicious Minds. Он умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

За свою жизнь Пресли номинировался на 14 премий "Грэмми" и выиграл три из них.

В 2018 году он был посмертно награжден Президентской медалью свободы США — высшей наградой, которую действующий президент может вручить гражданскому лицу.

В 2022 году вышел фильм о жизни Пресли режиссера База Лурмана. Актер Остин Батлер позже получил кинопремию Bafta за роль певца.

Другой фильм, "Присцилла", вышедший на этой неделе в Великобритании, исследует отношения между певцом и его бывшей женой Присциллой Пресли.

Виртуальные концерты

Популярность виртуальных концертов и шоу возросла после того, как известная шведская группа Abba запустила Abba Voyage в Лондоне в мае 2022 года.

Шоу группы воссоздает цифровую версию певцов 1970-х годов, выступающих на собственной специально построенной арене вместимостью 3000 человек в восточном Лондоне. Оно было создано 1000 художниками по визуальным эффектам, и на анимацию аватаров ушел один миллиард компьютерных часов.

Фото: Скриншот

По предварительным оценкам, шоу Abba Voyage зарабатывает 2 миллиона фунтов стерлингов в неделю, а с 2022 года его оборот в экономику Лондона составил 322,6 миллиона фунтов стерлингов.

Также еще в 2012 году на фестивале Coachella как часть голографического перформанса появился рэпер Тупак Шакур, которого убили в 1996 году. Продюсерская компания создала образ рэпера, собрав воедино видеозаписи его движений, а также использовав искусственный интеллект для создания новых, способных непосредственно взаимодействовать на сцене с его коллегами-исполнителями.

Кроме того, в декабре 2023 года рок-группа Kiss завершила свой последний прощальный концерт в Нью-Йорке летающими аватарами, которые исполнили хитовую песню God Gave Rock 'n' Roll to You. Джин Симмонс отметил, что персонажи, созданные с использованием той же технологии, что и в Abba Voyage, обеспечили группе возможность быть "вечно молодой и навсегда культовой".

Важно

Майкл Джексон и Элвис Пресли являются самыми высокооплачиваемыми умершими звездами, - Forbes

Фокус писал: новое исследование показало, что музыка может в буквальном смысле спасти жизнь людям, болеющим диабетом — знаменитая песня группы Queen буквально заставляет инсулиновые клетки действовать.