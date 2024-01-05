Мастер рассказал, как быстро пробить раковину содой и уксусом

Эти народные методы обязательно стоит попробовать перед тем, как тратить деньги на услуги сантехника.

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Мастер Сэм Уильям из Великобритании поделился полезным лайфхаком, как быстро, дешево и без усилий пробить засоренную раковину. Для этого понадобится всего два ингредиента, которые есть на каждой кухне — сода и уксус, пишет издание Express.

Вызов сантехника для устранения засора внутренней канализации, в частности в раковинах и душевых кабинах, может обойтись в кругленькую сумму. Но, к счастью, есть народные методы, которые стоит попробовать перед тем, как тратить деньги на услуги профессионалов.

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По словам Сэма, пищевая сода и уксус находятся на противоположных концах шкалы pH. При смешивании эти средства вступают в реакцию и начинают шипеть.

"Благодаря своим щелочным свойствам пищевая сода легко расщепляет жир и грязь. Вам всего-навсего нужно засыпать в сливное отверстие полстакана соды, добавить туда стакан уксуса и накрыть тканью, чтобы сдержать реакцию", — объясняет опытный мастер.

Далее стоит подождать 15-30 минут, а затем залить горячую воду в раковину, чтобы сдвинуть остатки мусора в трубах.

Если этот метод не поможет, мастер советует воспользоваться стиральным порошком. Энзимы, которые содержатся в этом средстве, могут не только выводить пятна, но и пробивать забитые раковины.

Сэм рекомендует добавить две-три столовые ложки стирального порошка в кастрюлю с кипящей водой, что поможет активировать средство для мытья и расщепить засоры.

Чтобы смесь подействовала, необходимо подождать 20-30 минут, после чего залить приготовленный "отвар" в трубу. Если это не сработает с первого раза, попробуйте повторить процедуру.

Содой и стиральным порошком можно пробить раковину Фото: Pinterest

Напомним, ранее профессиональная уборщица с 15-летним стажем назвала самое грязное место в доме. По ее словам, гораздо проще и быстрее отмыть грязный унитаз. Почему именно так, она объяснила на одном из последних видео на своей странице в TikTok.

Кроме того, мы писали об уроженке финского города Тампере, которая бесплатно убирает самые грязные дома в мире с плесенью и крысами. Только за последний год она побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США. Женщина снимает уборку и выкладывает в социальных сетях и видеохостингах, только на YouTube у нее несколько миллионов подписчиков.