Алисия Фрамис рассказала, что жизнь с ИИ представляет собой смесь ее предыдущих отношений. Голограмма способна генерировать ответы и эмоции.

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Летом 2024 года Алисия Фрамис из Барселоны (Испании) выйдет замуж за АйЛекса (AiLex), голограмму, способную удовлетворить все ее эмоциональные потребности. Об этом пишет Medium.

Все началось с того, что женщина запустила проект, который она назвала "Гибридная пара". В этой работе испанская художница переплетает искусство, технологию и эмоции.

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Отношения между людьми и искусственным интеллектом становятся все более близкими. Последним ярким примером стала история Алисии Фрамис, которая решила выйти замуж за AiLex, став первой в мире женщиной, решившей связать свою жизнь с ИИ. Женщина живет с этой голограммой уже несколько месяцев, и, по ее словам, она представляет собой смесь ее предыдущих отношений. Голограмма способна генерировать ответы и эмоции.

По словам художницы, муж-голограмма очень спокойный, заботливый, кушает только цифровую еду и всегда рядом. Алисия и ее будущий избранник часто ужинают вместе и рассказывают друг другу о том, как прошел день.

Издание отмечает, что это будет законный брак и со всей атрибутикой, которую подразумевает свадьба. Еда будет для как для реальных гостей и так для цифровых. После свадебной церемонии гибридная пара отправится жить в дом, который они строят на острове Менорка.

Алисия и ее будущий избранник часто ужинают вместе и рассказывают друг другу о том, как прошел день Фото: Alicia Framis

Кроме того, Фрамис использует этот проект для изучения интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь и искусство. Благодаря этому художница станет первой женщиной в мире, вышедшей замуж за голограмму, что подтверждается в ее заявлении.

Эта "уникальная церемония" состоится летом 2024 года в музее Depot Boijmans Van Beuningen в Роттердаме (Нидерланды).

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Также стало известно, что женщина родила близнецов с разными годами рождения. Дети родились 31 декабря и 1 января, разница между их появлением на свет составила более чем 12 часов. Родители верят, что малышей ждет светлое будущее.